Son Mühür - 1991-2023 yılları arasında Güney Sandwich Adaları civarında meydana gelen 121 deprem üzerinde yapılan incelemeler, iç çekirdekteki dönüşün 2008 yılında başladığını ortaya koydu. Ayrıca, bu dönüşün Türkiye’deki büyük depremlerle olası bağlantılarına da dikkat çekildi.

Dünya'nın çekirdeği tersine döndü

Bilim insanları, 2003-2008 yılları arasında gerçekleşen “süper dönüş”ün ardından iç çekirdeğin yön değiştirerek tersine dönmeye başladığını, ancak bu geri dönüşün önceki harekete kıyasla iki ila üç kat daha yavaş gerçekleştiğini ifade etti. Bu yeni bulgu, önceki modelleri büyük ölçüde sarsarken, ters yöndeki dönüşün mantoyla ve Dünya'nın manyetik alanıyla yakın ilişkili olduğuna özellikle dikkat çekiliyor.