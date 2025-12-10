Son Mühür/ Beste Temel- Besteleri milyonlarca dinleyiciye ulaşan, uluslararası çapta tanınan Rus piyanist Evgeny Grinko, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. İzmirli sanatseverler, hem piyanist hem de davulcu kimliğiyle bilinen Grinko'nun performansını büyük bir hayranlıkla takip etti ve konserin sonunda sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışlayarak onurlandırdı.

Kendi kültüründen ilham alan eserlerle yoğun ilgi

Dünyaca ünlü müzisyen Evgeny Grinko, AASSM sahnesinde İzmirli müzik tutkunları için benzersiz bir resitale imza attı. Sanatçının kendi kültürel köklerinden izler taşıyan orijinal besteleri, dinleyiciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Özellikle Grinko'nun küresel çapta büyük başarı yakalamış olan “Valse” adlı eseri, dinleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.

Uzun süren coşkulu alkışlar

Piyanonun başındaki ustalığı ve duygusal yoğunluğu yüksek besteleriyle dinleyicileri adeta kendisine hayran bırakan Grinko, İzmirli sanatseverlerden tam not aldı. Konserin sona ermesinin ardından, AASSM salonunu dolduran coşkulu kalabalık, piyanisti salondan uğurlarken uzun bir süre boyunca ayakta durarak alkışlamaya devam etti.