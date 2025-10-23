Son Mühür- Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu seçimleri, Çin’in Wuxi şehrinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. 34 adayın yarıştığı kritik seçimlerde, Avrupa ve Balkan Taekwondo Birlikleri Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, uluslararası görevini sürdürme hakkını elde ederek Türkiye’nin taekwondo camiasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Metin Şahin, 20 yıllık başarısını taçlandırdı

Avrupa Taekwondo Birliği Asbaşkanı ve Balkan Taekwondo Birliği Başkanı olarak uzun yıllardır uluslararası platformda önemli görevler üstlenen Prof. Dr. Metin Şahin, Wuxi'de delegelerin büyük çoğunluğunun güvenoyunu alarak WT Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi. 20 yılı aşkın süredir bu prestijli görevi başarıyla yürüten Şahin, bu sonuçla birlikte Türk spor yönetimini dünya taekwondosunun en üst karar mekanizmasında temsil etmeye devam edecek.

Ali Sağırkaya da görevine devam ediyor

Dünya Taekwondo Federasyonu'nun Yönetim Kurulu seçimlerinde Türkiye’den bir diğer önemli isim olan Dünya Taekwondo Denetçisi Dr. Ali Sağırkaya da delegelerden aldığı destekle görevine devam etme hakkı kazandı. Sağırkaya’nın yeniden seçilmesi, federasyonun denetim mekanizmasında Türkiye’nin güvenilir ve tecrübeli bir pozisyonu koruduğunu gösteriyor. Seçimlerde, taekwondo dünyasının lideri olan mevcut Başkan Dr. Chungwon Choue da yeniden bu göreve seçilerek federasyondaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Prof. Dr. Şahin: "Birlik ruhu için tüm gücümle sürdüreceğim"

Seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Metin Şahin, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, “Taekwondo ailesinin güvenini bir kez daha kazanmak büyük bir onur kaynağı. Ülkemiz adına gurur verici olan bu yüksek sorumluluğu, sporumuzun evrensel çapta gelişimi ve camiamızdaki birlik ruhunu pekiştirmek için tüm gücümle sürdüreceğim. Yeni yönetim dönemi boyunca hep birlikte daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.