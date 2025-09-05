Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 5 Eylül Dünya Omurilik Yaralanması Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, omurilik yaralanmalarının önlenebilir nedenleri ve doğru ilk yardımın önemi vurgulandı.

“Yaralanmaların büyük kısmı önlenebilir”

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu, dünyada yaklaşık 16 milyon, Türkiye’de ise 160 bin civarında omurilik yaralanmalı birey bulunduğunu söyledi. Yaralanmaların yüzde 80-90’ının yüksekten düşme, trafik kazası, spor yaralanmaları, sığ suya balıklama dalma gibi önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını belirten Koyuncu, “Basit iş güvenliği tedbirleri, emniyet kemeri takılması ve riskli davranışlardan kaçınılmasıyla bu durumların önüne geçilebilir” dedi.

“İlk yardım hayat kurtarır”

Prof. Dr. Koyuncu, omurilik yaralanmalarında doğru ilk yardımın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Yanlış müdahalenin kalıcı hasara veya ölüme yol açabileceğini ifade eden Koyuncu, halkın bu konuda bilinçlenmesinin hayati olduğunu söyledi.

“Bireylerin sosyal hayata katılımını istiyoruz”

Omurilik Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Müfit Akyüz, 5 Eylül’ün Uluslararası Omurilik Derneği tarafından 2016 yılında farkındalık amacıyla ilan edildiğini hatırlattı. Amaçlarının yalnızca bilinç oluşturmak değil, aynı zamanda mimari düzenlemeler, iş olanakları ve spor-hobi imkanlarıyla omurilik yaralanmalı bireylerin sosyal hayata tam katılımını sağlamak olduğunu ifade etti.