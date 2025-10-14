Son Mühür - Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na uzanan 34 ülkede 59 şehre uçuş gerçekleştiren AJet, başlattığı kampanya ile indirimli seyahat fırsatı sunuyor. İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 saat 11:00’den 15 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar satışa sunulacak. 9 dolardan başlayan fiyatlarla sunulan biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuk satışa çıkarıldı.

Kampanya detayları

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, diğer bilet türlerinde de indirimler uygulandı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek ücret ödeyerek 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e ve 39 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek. Biletler AJet. com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden temin edilebilecek.