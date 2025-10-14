Son Mühür - Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na uzanan 34 ülkede 59 şehre uçuş gerçekleştiren AJet, başlattığı kampanya ile indirimli seyahat fırsatı sunuyor. İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 saat 11:00’den 15 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar satışa sunulacak. 9 dolardan başlayan fiyatlarla sunulan biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuk satışa çıkarıldı.

Kampanya detayları

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, diğer bilet türlerinde de indirimler uygulandı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek ücret ödeyerek 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e ve 39 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek. Biletler AJet. com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden temin edilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi