Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan sürerken, organizasyonun sportif başarı kadar kritik olan bir diğer önemli ayağında da kusursuz bir çalışma yürütülüyor. Dev turnuvada mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın güvenliği, okyanus ötesine giden Türk emniyetinin özel eğitimli güvenlik güçlerine emanet edildi. Futbolcular, teknik heyet ve federasyon yetkililerinden oluşan kafileye yönelik olası tüm riskler sıfıra indiriliyor.

Her adımda yakın koruma faaliyeti

Türk güvenlik güçlerinin özel eğitimli koruma ekipleri; kafilenin konakladığı otellerde, antrenmanların yapıldığı Killarney Park gibi sahalarda ve seyahat güzergahlarında 24 saat kesintisiz mesai harcıyor. Maç günlerinde stadyuma gidiş ve dönüşlerde üst düzey yakın koruma faaliyeti yürüten ekipler, turnuva süresi boyunca her noktada adeta kuş uçurtmuyor. Kafilenin ayak bastığı her otel, saha ve tesisin giriş-çıkış denetimleri, kimlik kontrolleri ve çevre güvenliği Türk polisinin denetiminden geçiyor.

Ev sahibi ülkelerle tam koordinasyon

Devasa coğrafyadaki bu koruma ağı, tek taraflı bir operasyonla sınırlı kalmıyor. Ekipler, tüm güzergah güvenliğini ve yerel istihbarat paylaşımlarını, ev sahibi ülkeler olan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın yerel güvenlik makamlarıyla anlık ve koordineli bir şekilde yürütüyor. Havalimanı transferlerinden stadyum koridorlarına kadar her detay yerel polis teşkilatlarıyla önceden planlanarak simüle ediliyor. Bu sayede millilerin motivasyonunu bozacak en küçük bir güvenlik açığının dahi önüne geçiliyor.

Washington’daki stratejik merkezden yönetim

Uluslararası güvenlik koordinasyonunun kalbi ise stratejik bir noktada atıyor. Güvenlik Daire Başkanlığı şube müdürlerinin, turnuvanın ana operasyon merkezlerinden biri olan Washington'da kurulan Uluslararası Güvenlik Merkezinde (International Security Center) aktif olarak görev yaptıkları öğrenildi. Bu merkezde görev alan Türk emniyet müdürleri, sahada fiziki koruma sağlayan ekiplerle doğrudan iletişim kurarak turnuva boyunca her an tetikte bekliyor, anlık bilgi akışını ve stratejik hamleleri anında sahaya yansıtıyor.