Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan başlıyor. Dev turnuvada ülkemizi temsil eden A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ilk randevusunda yarın Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu önemli açılış karşılaşması öncesinde son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı.

Montella yönetiminde taktik prova

Milli takımın kamp yaptığı bölgede bulunan Killarney Park'ta gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak düzenlenen idman, futbolcuların düz koşusuyla başladı. Ardından neşeli an sahne olan top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise tamamen taktik operasyonlar üzerinde duruldu. İtalyan teknik adam Montella, Avustralya’nın analizleri doğrultusunda oyuncularına saha içindeki görevlerini tek tek ezberletti.

Kenan yıldız takıma geri döndü

A Milli Takım'da turnuva öncesi yaşanan sakatlık endişeleri, gelen son dakika haberiyle yerini sevince bıraktı. Bir süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi yoğun bir şekilde sürdürülen genç yıldız Kenan Yıldız, sakatlığını tamamen atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı. İdmanın tamamında takımla birlikte performans sergileyen genç futbolcunun durumu, teknik heyetin elini güçlendirdi ve Avustralya maçı öncesi moral depolanmasını sağladı.

TFF yönetimi millileri yalnız bırakmadı

Kritik turnuvanın ilk maçı öncesinde ay-yıldızlı ekibe moral aşılamak isteyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi de saha kenarındaki yerini aldı. Killarney Park'taki son antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz yakından takip etti. İdman sonrasında teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen federasyon yetkilileri, tüm takıma başarı dileklerini ileterek Dünya Kupası macerasında galibiyetle başlangıç yapacaklarına inançlarının tam olduğunu vurguladılar.