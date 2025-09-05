Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Uzm. Fizyoterapist Muhammed Akusta, Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, fizyoterapistlerin insanlara yeniden hareket etme ve hayata tutunma gücü verdiğini vurguladı.

Görünmez kahramanlar

Akusta, 8 Eylül’ün çoğu kişi için sıradan bir gün gibi görünebileceğini ancak fizyoterapistler için büyük anlam taşıdığını belirtti. “Bu gün, insanlara yeniden yürümeyi, kollarını kaldırabilmeyi, nefes almanın değerini hissettirmeyi sağlayan görünmez kahramanların günüdür” dedi.

Hareketin koruyucuları

Fizyoterapistlerin yalnızca kasları güçlendiren kişiler olmadığını söyleyen Akusta, “Onlar, hayatın içindeki en değerli hazinenin yani hareketin koruyucularıdır. Hareket edebildiğimiz sürece özgürüz; sevdiklerimize sarılabilir, kendi işimizi yapabilir, hayallerimizin peşinden gidebiliriz” ifadelerini kullandı.

Yaşam kalitesine katkı

Modern tıpta fizyoterapinin yaralanma veya ameliyat sonrası iyileşmenin ötesinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Akusta, “Fizyoterapi; kronik hastalıkların yönetiminde, nörolojik rahatsızlıklarda, spor performansında ve sağlıklı yaşlanmada kritik bir unsurdur. Dünyanın neresinde olursa olsun, fizyoterapistlerin görevi insana yeniden ‘başarabilirim’ duygusunu kazandırmaktır” dedi.

Sadece kasları değil, inancı da onarıyorlar

Mesleğin en büyük gücünün umut vermek olduğunu ifade eden Akusta, “Bir hasta, ilk adımını fizyoterapistin rehberliğinde attığında yeniden hayata da adım atar. 8 Eylül, sağlıklı yaşamın değerini hatırlamak ve fizyoterapistlere teşekkür etmek için bir fırsattır; çünkü onlar sadece kaslarımızı değil, hayatımıza dair inancımızı da onarır” diye konuştu.