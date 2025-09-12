Nevşehir’in Avanos ilçesinde 11 gündür kendisinden haber alınamayan Azerbaycan uyruklu Hüseyin G., peribacaları arasında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak, kayıp şahsın en son görüştüğü kişi olan arkadaşı İ.T.F. gözaltına alındı. Yaşanan bu trajik olay, bölge sakinlerini ve emniyet güçlerini harekete geçirdi.

11 gün sonra gelen acı haber

Avanos ilçesinde yaşayan Azerbaycan uyruklu Hüseyin G.'den 5 gündür haber alamayan işvereni M.H., durumu şüphelenerek 5 Eylül'de polis merkezine bildirdi. Müracaat üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, kayıp şahsın izini sürmek için hem saha araştırması hem de güvenlik kameraları incelemesi yaptı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Hüseyin G.'nin en son ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de arkadaşı İ.T.F. ile birlikte alkol alırken görüldüğü tespit edildi.

Arkadaşı gözaltına alındı, soruşturma sürüyor

Ekiplerin saha çalışmalarını yoğunlaştırmasıyla birlikte, kayıp olan Hüseyin G.'nin cansız bedeni, Avanos'un meşhur peribacaları bölgesinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde gerekli incelemeleri yaparak kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi raporunu beklemeye başladı.

Yaşanan bu acı olayın ardından, soruşturmayı derinleştiren polis, Hüseyin G.'nin en son görüştüğü kişi olduğu belirlenen arkadaşı İ.T.F.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, olayla ilgili ifadesi alınırken, cinayet şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, olayın aydınlatılması için tüm delillerin titizlikle incelendiği bildirildi. Hüseyin G.'nin ani ölümü, hem yakın çevresini hem de bölgedeki gurbetçi topluluğunu derinden üzdü. Savcılığın olayla ilgili açıklamaları beklenirken, Avanos polisi şüpheli İ.T.F.'nin sorgusunu sürdürüyor.