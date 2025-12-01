Son Mühür - Her sezon başında heyecanla beklediğimiz gün geldi… Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam Kadıköy’de 404. randevu için karşı karşıya gelecek. İki takımın kadrosu şimdiye kadar hiç bu kadar görkemli olmamıştı. Toplam değeri 596 milyon Euro olan Süper Lig’in en üst düzey yıldızları, saat 20.00’de sahada parlamaya başlayacak.

Şampiyonluk yolunda önemli viraj

291 milyon Euro değerindeki sarı-lacivertli ekipte Ederson, Asensio, Skriniar, Duran, Alvarez, Talisca, Kerem ve Nene gibi öne çıkan isimler bulunuyor. 305 milyon Euro değerindeki Galatasaray’da ise Osimhen, Icardi, Sane, İlkay, Davinson, Uğurcan ve Barış Alper dikkat çekiyor. Fenerbahçe kazanırsa, tam 66 hafta aradan sonra liderlik koltuğuna oturacak. Galatasaray’ın galibiyetinde ise puan farkı 4’e çıkacak ve şampiyonluk yarışındaki avantajını artıracak. Jhon Duran üzerine kurulu taktik Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray karşısındaki ilk maçında galibiyet planlarını Jhon Duran üzerinden kurdu. Ferencvaros maçında ilk 11’de oynattığı En Nesyri’yi kulübeye çekecek olan İtalyan çalıştırıcı, Kolombiyalı yıldızıyla Galatasaray savunmasını yıpratıp gol arayacak. Faslı yıldız Anderson Talisca’yı da maçın akışına göre devreye sokmayı planlıyor. Tedesco, İsmail, Alvarez ve Asensio üçlüsüyle orta sahada dengeyi sağlamayı, kanatlarda ise Kerem ve Nene’nin dinamizmiyle rakip savunmayı zorlamayı hedefliyor. Galatasaray'da sağ bek krizi Galatasaray’ın başına geldiğinden beri Kadıköy’de mağlubiyeti bulunmayan (3G, 1B) Okan Buruk, yine 3 puan hedefiyle sahaya çıkıyor. Sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu tecrübeli hocayı zor durumda bırakırken, özellikle sağ bekte sorun yaşıyordu. Sallai cezalı, Kaan ve Singo sakat. Buruk, çözümü Davinson’u sağ beke çekmekte buldu. Stoperde Lemina’yı oynatacak olan başarılı teknik adam, mecburiyetten böyle bir değişikliğe gitti.