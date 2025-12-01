Son Mühür- NBA'in bu sezonki fikstürü nedeniyle rakiplerine göre daha az maç oynayan Houston'ı bu hafta zorlu bir fikstür bekliyor.

Utah Jazz'a konuk olan Houston'da galibiyet 101-129'luk skorla geldi.

Bir süredir takımdan ayrı olan Kevin Durant'ın dönüş yaptığı gecede bu sezonun MVP adayları arasında gösterilen Alperen Şengün başarılı bir maç çıkardı.



Sadece 28 dakika sahada kalmasına rağmen Alperen 27 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Kevin Durant'tan hızlı dönüş...



Kevin Durant 25 sayı, 4 ribaund ve 7 asist, Steven Adams 13 sayı ve 12 ribaundla galibiyette öne çıkan isimler olmayı başardı.



Ev sahibi Utah'da Ace Bailey 19 sayı, Yusuf Nurkic 14 sayı, 6 ribaund ve 9 asistle oynamasına rağmen mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

Houston bu sonuçla bu sezonki 13'üncü galibiyetine uzanırken, Utah 13'üncü yenilgisine tanık oldu.

Houston bu galibiyetle Batı Konferansı'nda Oklahoma ve Lakers'ın ardından üçüncü sıraya yükseldi.