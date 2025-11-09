Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ve yenileyici turizm alanında gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmaların uluslararası arenadaki takdiriyle onurlandırıldı. Belediye, Green Destinations ve Good Travel Alliance iş birliğiyle verilen “Good Travel Frontrunner Award” – “Öncü Kuruluş Ödülü”nü kazandı. Ödül töreni, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Expo City’sinde düzenlenen Green Destinations Sürdürülebilir Destinasyonlar Forumu’nda gerçekleştirildi. Green Destinations’ın kuruluşunun onuncu yılı anısına oluşturduğu Good Travel Alliance platformu, son on yılda bölgesel ölçekte sürdürülebilir turizmde örnek teşkil eden lider kurumları bu özel ödülle onurlandırıyor.

Sürdürülebilir yollar panelinde İzmir temsil edildi

Forum kapsamında düzenlenen etkinliklerde İzmir, Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık tarafından başarıyla temsil edildi. Kayacık, Green Destinations’ın kurucu ve CEO’su Albert Salman’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Sürdürülebilir Yollar: Yerel Liderliği Güçlendirmek” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Panelde ayrıca Expo Dubai City Başkan Yardımcısı Dr. Yianni Spanos, IFC Dünya Bankası temsilcisi Rajat Malik ve DASTA Thailand Genel Müdür Yardımcısı Dr. Chuwit Mitrchob gibi önemli isimler de bulundu. İzmir’in sürdürülebilirlik alanındaki deneyimleri ve yerel yönetimlerin bu süreçteki kritik rolü, uluslararası platformda detaylıca paylaşıldı. Elde edilen bu prestijli ödül, Green Destinations ve Good Travel Alliance ağları aracılığıyla İzmir’in tanıtımını güçlendirerek kentin küresel görünürlüğüne önemli bir katkı sağlayacak.

Sürdürülebilirlikte toplam dokuz uluslararası ödül

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu başarısının arkasında, Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) üyeliği başta olmak üzere uzun soluklu ve stratejik bir süreç yatıyor. GSTC akredite kuruluşu Green Destinations ile işbirliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar önemli dereceler elde etti. Bu çalışmalar sonucunda, Green Destinations En İyi 100 Hikaye yarışmasında İzmir’den beş farklı destinasyon yer almayı başardı. Bu destinasyonlardan Urla Bağ Yolu, ayrıca “2025 Green Destinations Halkın Seçimi Ödülünü” kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Uluslararası denetçiler tarafından yapılan kapsamlı yerinde denetimler ve görüşmeler neticesinde ise Selçuk ve Urla ilçeleri, "Gümüş Seviye Sürdürülebilirlik Sertifikası" ile ödüllendirildi. Yaklaşık iki buçuk yıl önce başlatılan bu kararlı çalışmalar neticesinde İzmir, sürdürülebilir turizm alanında uluslararası arenada toplamda dokuz ödül kazanarak bir başarı zinciri oluşturdu.