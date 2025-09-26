Son Mühür/ Begüm Mol- Hayatının son dönemlerini İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçiren büyük halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 13. yıl dönümünde duygu dolu bir konserle yad edildi. "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen usta sanatçı için, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Neşet Ertaş Parkı'nda özel bir anma etkinliği düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen konsere, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Karabağlar sakini ilgi gösterdi. Bu anlamlı gece, Ertaş'ın sanatsal mirasının yaşatılmasına yönelik güçlü bir toplumsal iradeyi yansıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Orkestrasından unutulmaz türküler

Anma konserinde sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası ve sanatçı Burak Maral, Neşet Ertaş’ın ölümsüz eserlerini seslendirerek izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Ertaş’ın birbirinden güzel ve yüreklere dokunan türküleri, parkı dolduran vatandaşları adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı ve dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konserin sonunda Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sahnedeki başarılı performansından dolayı sanatçı Burak Maral’a çiçek takdim ederek, orkestranın tüm üyelerini gösterdikleri emekten ve sanat kalitesinden ötürü tebrik etti. Konser, sanatçının kültürel mirasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Başkan Kınay: "Sahip olduğumuz zenginliği ve umudu geleceğe taşıyacağız"

Anma gecesinde bir konuşma yapan Başkan Helil Kınay, Neşet Ertaş’ın yaşamının bir bölümünü Karabağlar’da geçirmiş olmasının ilçe için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Ertaş’ın türkülerinin sadece melodi olmadığını, aynı zamanda ülkenin köklü değerlerini, dostluğunu ve zenginliklerini hatırlattığını belirtti. Başkan Kınay, konuşmasında ulusal birlik ve beraberlik mesajları da vererek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde, bu toprakların bütünlüğünü, birliğini ve beraberliğini korumak zorundayız. Sahip olduğumuz bu kültürel zenginliği ve umudu gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak ve en önemli görevidir,” dedi.

Kınay, Neşet Ertaş’ın sanatının kültür, acı, özlem ve hayalleri kuşaktan kuşağa aktaran bir köprü işlevi gördüğünü ifade etti. Sözlerini, "Bozkırdan yükselen bu otantik ses, yıllar boyunca bizi biz yapan değerleri yaşattı ve onurlandırdı. Hayat yolunda her şeyin bittiği sanılan anlarda bile, O’nun yürekten çıkan türküleri bize birer emanet oldu ve yolumuzu aydınlatan güçlü bir ışık kaynağı olarak kaldı,” şeklinde tamamladı. Karabağlar Belediyesi, bu etkinlikle büyük ozanın hatırasını yaşatma ve kültürel değerlere sahip çıkma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.