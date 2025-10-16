Son Mühür - 4 Kasım 2024'te sosyal medyada kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.’yi yanındaki kişilerle birlikte darbedip peruk takarak özür dilemeye zorlayan Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı, o anları videoya aldırıp sosyal medyada paylaştı. B.İ.’nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın; ‘yağma’, ‘eziyet’, ‘kişisel görüntü ve sesleri ifşa etme’, ‘cebir, tehdit veya hile ile kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklandı. Hasan Mert Şahin ve Yunus Akbalık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davanın duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

6 yıl 10 ay hapis cezası

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Cem Gölbaşı, İsmail Altan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Ümit Özaydın, “eziyet” suçundan beraat etti. Ancak “birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma” suçundan her biri 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cem Gölbaşı, ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alırken, diğer sanıklara bu suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

“Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak” suçundan Gölbaşı'na 10 ay, Altan, Şahin ve Özaydın’a ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Şahin Beyazyıldız hakkında, sabıkasının olmaması nedeniyle “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı verildi. Tüm sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı da uygulandı.