Son Mühür- ENAG'ın yüzde 3.74 olarak açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamı TÜİK'e göre yüzde 2.55'te kaldı.

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, üretici fiyatlarında ise yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yükselişe geçen Borsa İstanbul, endeksi 11 bin puanının üzerine taşıdı.

Bu tatsız görünüme rağmen...



TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren Merkez Bankası'ndan emekli uzman Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Ağustos ve Eylül aylarının enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde gelmiş hatta 16 aydır düşüşte olan yıllık enflasyon yükselişe geçmişti. Bu tatsız görünüme rağmen son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüz puan aşağıya çekilmişti.

Bu biri birini takip eden üç olaydan sonra Ekim ayı enflasyonu endişeyle bekleniyordu. Ekim ayının beklentilerin üzerinde çıkması (Örneğin yüzde 3 gibi) halinde TCMB’nin yeniden enflasyona karşı yürüttüğü politikada bir revizyon yapması gündeme gelebilecekti'' hatırlatmasında bulundu.



Piyasalarda bir rahatlama yarattı...



''Ekim ayı aylık enflasyonunun yüzde 2.55 gelmesi piyasalarda bir rahatlama yarattı'' diyen Toptaş,

''Ama tabii yine unutmamalıyız ki bizim bu beklentilerin altında dediğimiz enflasyon pek çok ülkenin yıllık enflasyon seviyesi civarında ve gıdım gıdım azalıyor ve sonu gelmeyecek bir mücadele algısı yaratıyor.

Enflasyonun en yakıcı unsurlarından olan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.41’lik aylık artış, giyim ve ayakkabıda yüzde 12.42’lik artış görülüyor. Bu rakamlar doğal olarak sabit ve dar gelirliler için son derece önemli ve pek iç açıcı değil'' vurgusunda bulundu.

Beklentilerin düzelmesi adına...



Ayhan Bülent Toptaş,

''Genel olarak bakıldığında Ekim verisi ekonomi yönetimine de şimdilik bir nefes aldırdığı söylenebilir. Bununla birlikte fiyat artış hızının düşmesi ve beklentilerin düzelmesi adına daha gidecek çok yol var gibi gözüküyor'' mesajı verdi.