Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 artarken yıllık bazda yüzde 32,87 seviyesine ulaştı. Bu verilerle birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranlarına ilişkin hesaplamalar şekillenmeye başladı.

Dört aylık enflasyon farkı netleşti

TÜİK’in temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı verileri dikkate alındığında, dört aylık enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak hesaplandı. Buna göre, temmuzda enflasyon yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 oranında artış gösterdi.

Bu tablo, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden yüzde 10,25’lik bir artışı hak ettiğini ortaya koydu. Ancak zamlar ocak ayında maaşlara yansıtılacak ve kasım ile aralık ayı verilerinin de eklenmesiyle nihai oran belirlenecek.

Memur ve emekli memurlar için zam formülü

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alacak. Ekim ayı itibarıyla dört aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 seviyesinde oluştu. Bu fark, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde yer alan yüzde 11’lik zamla birleştiğinde, toplam artış oranı şimdiden yaklaşık yüzde 16,56’ya ulaşıyor.

Kasım ve Aralık verileri bekleniyor

Kesin zam oranı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Bu iki ayın verilerinin de eklenmesiyle memur ve emekli maaşları için nihai oran ocak 2026’da duyurulacak. Memur ve memur emeklileri, yeni yılda hem toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik artışı hem de oluşacak enflasyon farkını maaşlarında görecek.

Zam tablosu Ocakta netleşecek

Ekim ayı verileriyle birlikte zam hesaplamalarının ilk aşaması tamamlandı. Emekli ve memurlar için belirleyici olacak son iki veri, aralık sonunda açıklanacak. Böylece 2026 yılı başında milyonlarca kişinin maaş artış oranı kesinleşmiş olacak.