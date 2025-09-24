Son Mühür / Osman Günden - Dostluk Grubu Derneği 29 yıl önce hayatını kaybeden Sanat Güneşi Zeki Müren'i, büstünün önünde andı.

Dernek Başkanı ve Zeki Müren'in en yakın arkadaşı Göksenin Çakmak ile beraberindeki dernek üyeleri İzmir Fuarı Kültürpark'ta büste çiçek bıraktılar.

Müren'in sevilen şarkılarının söylendiği anmada Başkan Çakmak en yakın arkadaşının büstüne bakarak; "29 yıl sensiz geçti! Ama sevgin içimizde hala dipdiri! Büstünün önünde sevenlerinle birlikte seni anıyoruz. Şarkıların dilimizde, sonsuza kadar da öyle olacak! Şimdi uzaklardasın ama bize bizden yakınsın Seni seviyoruz, çok seviyoruz" dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Nermin Aybatı ise; "Paşamızı kaybettiğimiz yıllarda Sancar Maruflu'nun başlattığı anma programlarını dernek olarak sürdürüyoruz. Çabalarımız sonucunda geçen yıl Kültürpark'a heykelini belediyemiz dikti. Zeki Müren, Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biriydi. Bugüne kadar gerek doğum gününde gerekse vefat yıldönümünde kendisini konserlerle hep andık. Anmaya ve anısını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Zeki Müren, 24 Eylül 1996'da İzmir Fuar Kültürpark içinde yer alan TRT Stüdyoları'nda çekim sırasında rahatsızlanmış, en yakın arkadaşı Göksenin Çakmak koluna tutunarak gittiği makyaj odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sanatçının cenazesi ise Bursa Emirsultan Mezarlığı'nda yer alıyor.

