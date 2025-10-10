Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir Narlıdere’de 2018 yılında Tanyer İnşaat’a ait Bulut Orman Evleri şantiyesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık’ın dosyası yeniden açıldı. O dönem “intihar” kaydıyla kapatılan olayla ilgili 5 şantiye çalışanı şimdi “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Ayrıca olayda ihmali bulunduğu iddia edilen 8 polis memuru hakkında da “görevi kötüye kullanma” suçundan ayrı bir dava açıldı.

Polislere görevi kötüye kullanma davası

Komiser Atakan K. (43), Komiser Deniz A. (35), polis memurları Duygu Ö. (34), Fikret S., Halil A. (54), Komiser Yardımcısı Hüseyin V. (48), Emniyet Müdürü İsmail K. (58) ve polis memuru Musa E. (54), bir yıla kadar hapis istemiyle İzmir 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Davanın ikinci duruşması 21 Mayıs’taki ilk celsenin ardından bugün görüldü.

Tanık polis: “Olayın intihar mı cinayet mi olduğu kanısına varmadık”

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Barış A., olay gününe ilişkin şu ifadeleri verdi:

“Olay şüpheli ölüm olarak bildirildiği için cinayet büro olarak bölgeye gittik. İnşaat alanına vardığımızda vefat eden şahsı sırtüstü şekilde yerde gördük. Üzerinde açık yara yoktu. Savcı geldi, işlemler tamamlanınca olay yerinden ayrıldık. Bizim ‘cinayet’ ya da ‘intihar’ dememiz bir şeyi değiştirmez; karar mercii savcıdır.”

Büyükışık ailesinin avukatı, tanığa “Savcılık ifadenizde kamera görüntülerini birlikte izlediğiniz kişiler arasında Emniyet Müdürü İsmail K. var mıydı?” sorusunu yöneltti. Tanık, “İsmail K. değildi, ama o anda kimlerle yürüdüğümü hatırlamıyorum” dedi.

Avukatın “Savcı söylemeden parmağınızı kıpırdatmıyor musunuz?” sözleri üzerine tanık, “Polis fikir beyan etmez, savcı talimat verir” yanıtını verdi. Bu sözler üzerine avukat, “Hakime Hanım, sizin arkanızda saklanıyorlar” deyince, hakim “Benim arkam boş” diyerek tepki gösterdi.

Baba Büyükışık: “34 polis bu suça bulaşmış durumda”

Dorukhan’ın babası Ethem Büyükışık, duruşmada yaptığı konuşmada soruşturmadaki çelişkileri dile getirerek polisleri suçladı:

“Bu olayda 6 ayrı soruşturma var. Bunlardan biri ‘kasten öldürme’. Ancak dosya bilinçli olarak kapatıldı. Oğlum 00.52’de yürüyüşe çıkıyor, 01.29’da kamerada görünüyor. Ardından biriyle 10 saniye görüşüyor, arabasına dönüyor. Tanyer İnşaat’a ait güvenlik kameralarının 8 dakikalık görüntüsü olaydan 13 gün sonra Ünal Y. isimli polise elden teslim ediliyor. Meta veriler silinmiş, tarih-saat bilgileri sonradan değiştirilmiş.”

Büyükışık, oğlunun sırtında kesik ve darp izleri bulunduğunu da belirtti:

“Oğlumun sırtına sert bir cisimle vurulmuş, omurgaları kırılmış, iç kanama geçirmiş. Buna rağmen ‘yüksekten düşme’ raporu düzenlendi. Doktor bile ‘düşme yoktur’ dediği halde emniyet müdürü raporu değiştirtmeye çalıştı. Cinayet büro bu olayı bilerek kapattı. Dorukhan’ı öldürenler arasında şirket ortakları ve görevini kötüye kullanan polisler var.”

Ne olmuştu?

13 Mayıs 2018’de Narlıdere’deki Tanyer İnşaat’a ait Bulut Orman Evleri şantiyesinde Dorukhan Büyükışık’ın cansız bedeni bulundu. Olay kısa sürede “intihar” olarak kayıtlara geçti. Ancak baba Ethem Büyükışık’ın ısrarlı mücadelesi ve yeni delillerin ortaya çıkmasıyla dosya yıllar sonra yeniden açıldı.

Kamera kayıtlarındaki tutarsızlıklar ve adli raporlardaki çelişkiler nedeniyle soruşturma “kasten öldürme” kapsamında genişletildi. Geçtiğimiz hafta, şantiyede görev yapan 5 işçinin yargılandığı dava görülmüş; işçiler hakkında müebbet hapis cezası talep edilmişti. Bugün ise olayda ihmali bulunduğu öne sürülen 8 polis memurunun yargılandığı duruşma yapıldı.

Ara karar açıklandı

Savunmalarının ve tanık beyanının ardından mahkeme ara kararı açıkladı. Konuyla ilgili olarak 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne konu olan dosya ile duruşması görülen 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dosyaların resen birleştirilmesine karar verildi. Dosya 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.