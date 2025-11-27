Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Sokak’ta, A.A. (41) ile 2 çocuk annesi Ebru Kekilli (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından A.A., yanındaki pompalı tüfekle Kekilli’yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Ebru Kekilli’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

Cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, A.A.’nın yanında P.A.’nın (40) da olay yerine gittiği belirlendi. İncelemede, cinayetin A.A. tarafından işlendiği ve suç aleti tüfekle birlikte kaçtıkları tespit edildi.

Şüpheliler suç aletiyle yakalandı

Yapılan operasyonla A.A. ve P.A. suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

P.A.’ya adli kontrol uygulandı

Olay sırasında A.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen P.A. ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.