Dondurucu, gıdaların ömrünü uzatmak ve israfı azaltmak amacıyla yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak yapılan son değerlendirmelerde, bazı yiyeceklerin dondurucuya konulduğu anda tüketim kalitesini kaybettiği belirlendi. Uzmanlar, bu gıdaların çözüldükten sonra eski haline dönmediğini ve adeta çöpe dönüştüğünü ifade etti.

Yumuşak peynirler ve süt ürünleri risk oluşturuyor

Mozzarella, brie, camembert ve ricotta gibi yumuşak peynirlerin yüksek su oranı nedeniyle dondurucuya uygun olmadığı aktarıldı. Donma sırasında oluşan buz kristallerinin, peynirlerin hücre yapısını parçaladığı ve çözüldüğünde sulu, taneli bir yapı ortaya çıktığı bildirildi.

Süt, yoğurt, ekşi krema ve krema bazlı sosların da dondurulduğunda ayrıştığı kaydedildi. Bu grupta yalnızca tereyağının güvenli bir istisna olduğu belirtildi.

Su oranı yüksek sebzelerde doku tamamen bozuluyor

Salatalık, kabak, lahana ve marul gibi su oranı yüksek sebzelerin dondurulmasıyla hücre yapısının dağıldığı vurgulandı. Bu sebzelerin çözüldükten sonra lapa ve yapışkan bir kıvam aldığı, taze özelliklerini kaybettiği ifade edildi.

Mayonezli, yumurtalı ve makarnalı hazır salataların da dondurucu sonrası lastiksi bir yapıya büründüğü için saklanmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Çiğ patates ve ev yapımı makarnalar için uyarı

Çiğ patatesin dondurulması halinde nişasta yapısında bozulmalar meydana geldiği, bunun da renk koyulaşması ve tatlımsı, istenmeyen bir lezzete yol açtığı aktarıldı. Bu durumun pişirme sürecini de zorlaştırdığı belirtildi.

Ev yapımı makarnaların ise dondurucuda formunu kaybederek birbirine yapıştığı kaydedildi. Pişirilmeden önce dondurulan lazanyaların bu konuda tek istisna olduğu ifade edildi.

Deniz ürünlerinde sağlık riski öne çıkıyor

Canlı midye, yengeç ve ıstakoz gibi deniz ürünlerinin çiğ halde dondurulmasının büyük sağlık riskleri taşıdığı bildirildi. Soğuk ortamda yavaş şekilde ölen bu canlılarda bakteri oluşumunun hızlanabileceği, bu nedenle pişirilmeden dondurulmaması gerektiği vurgulandı.

Tatlılar ve içeceklerde patlama tehlikesi

Yumurtalı, bezeli ve krema bazlı tatlıların dondurucudan çıkarıldığında su saldığı ve yapısının bozulduğu ifade edildi. Gazlı içecekler ile şampanyaların ise donma sırasında genleşme nedeniyle patlama riski taşıdığı, bu nedenle dondurucuya konulmaması gerektiği bildirildi.

Uzmanlardan genel uyarı

Uzmanlar, dondurucunun her gıda için sihirli bir koruma sağlamadığını hatırlatarak, yiyecekler saklanmadan önce soğuğun yapı ve lezzet üzerindeki etkilerinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti. Yanlış saklama yöntemlerinin hem tat kaybına hem de saglık risklerine yol açabileceği vurgulandı.