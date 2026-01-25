Günlük hayatın vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çayın lezzeti, demleme sırasında yapılan küçük hatalar nedeniyle çoğu zaman beklenen sonucu vermiyor. Şeflerin mutfaklarda sıkça uyguladığı bazı temel yöntemlerin ise çayın aromasını ve rengini doğrudan etkilediği belirtiliyor.

Kullanılan su çayın karakterini belirliyor

Çay demlemede kullanılan suyun temiz ve yumuşak olmasının önemli olduğu ifade ediliyor. Kireçli suyun çayın tadını bozarak acı bir aroma oluşturabildiği aktarılıyor.

Kaynayan su hemen kullanılmıyor

Şefler, su kaynadıktan sonra hemen çayın üzerine dökülmemesi gerektiğini vurguluyor. Birkaç saniye dinlendirilen suyun, çay yapraklarının yanmasını önleyerek lezzet kaybını azalttığı belirtiliyor.

Demleme öncesi çayın yıkanması öneriliyor

Demleme öncesinde çayın üzerine az miktarda sıcak su dökülüp süzülmesinin, çayın tozunu alarak daha berrak bir içim sağladığı ifade ediliyor.

Alt demlik ve üst demlik dengesi öne çıkıyor

Doğru demleme için çayın üst demliğe, sıcak suyun ise alt demliğe konulması gerektiği aktarılıyor. Bu yöntemin, çayın yavaş ve dengeli şekilde demlenmesine yardımcı olduğu kaydediliyor.

Demleme süresi aceleye getirilmemeli

İyi bir çayın ortalama 15 ila 20 dakika arasında demlenmesi gerektiği belirtiliyor. Kısa sürede demlenen çayın tatsız, uzun süre bekleyen çayın ise buruk bir tada sahip olduğu ifade ediliyor.

Karıştırmak aromayı dağıtabiliyor

Demleme sırasında çayın sık sık karıştırılmasının aromasını olumsuz etkileyebildiği aktarılıyor. Şefler bu aşamada çaya müdahale edilmemesini öneriyor.

Demlendikten sonra kaynatılmıyor

Çay demlendikten sonra altının açık bırakılmasının kısa sürede acılaşmaya neden olduğu belirtiliyor. Bu nedenle çay hazır olduğunda ocağın kısılması ya da tamamen kapatılması tavsiye ediliyor.