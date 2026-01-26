21 Ocak 1991 doğumlu oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, Survivor'a üçüncü kez katılmasıyla yeniden gündeme geldi. Birce Akalay ve Berke Özer'in kuzeni olan Yağcı, hem sportif başarıları hem de renkli özel hayatıyla dikkat çekiyor. Peki Barış Murat Yağcı'nın şu anki sevgilisi kim? İşte Survivor yıldızının aşk hayatına dair tüm detaylar.

Barış Murat Yağcı'nın şu anki sevgilisi kim?

Barış Murat Yağcı'nın güncel ilişki durumu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. En son 2022 yılında Alman model Laura Celine ile birlikte olduğu biliniyordu. Laura Celine'den ayrıldıktan sonra ise Rus kökenli girişimci Camilla Ziganshina ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Dönem Sevgili Detay 2020-2021 Nisa Bölükbaşı Survivor'da tanıştılar 2022 Laura Celine Alman model 2022 (iddia) Camilla Ziganshina Rus girişimci 2025 Bilinmiyor Güncel durum belirsiz

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşkı nasıl başladı?

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile tanıştı. Yarışma süresince "abi-kardeş" ilişkisi olarak tanımlanan yakınlıkları, program bittikten sonra aşka dönüştü. Çift, yaklaşık 1 yıl birlikte oldu.

Ancak ilişkileri oldukça çalkantılı geçti. Barış Murat Yağcı'nın "Her Şeye Rağmen" adlı kitabında kullandığı bazı ifadeler, çiftin arasının bozulmasına yol açtı. 2021 yılında ayrılan ikili, Survivor 2022 All Star'da tekrar karşı karşıya geldi.

Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisi hakkında "Hayatımın en kötü 1 yılı" ifadesini kullanarak ilişki sürecinde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Barış Murat Yağcı ve Laura Celine ilişkisi ne zaman başladı?

Nisa Bölükbaşı'dan ayrıldıktan sonra Barış Murat Yağcı, 2022 yılında Alman model Laura Celine ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilişkilerini gözler önüne serdi.

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Laura Celine'i Beşiktaş'ın Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçına götürmüş ve tribünde çektikleri fotoğrafı hikaye olarak paylaşmıştı. Güzelliği ve cesur pozlarıyla dikkat çeken Laura Celine, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

Camilla Ziganshina kimdir?

Laura Celine ile yollarını ayıran Barış Murat Yağcı'nın, 2022 yılının sonlarında Rus kökenli Camilla Ziganshina ile aşk yaşadığı iddia edildi. Camilla Ziganshina'nın sosyal medyada paylaştığı aşk pozundaki elin Barış Murat Yağcı'ya ait olduğu öne sürüldü.

Instagram'da 30 bin takipçisi bulunan Camilla Ziganshina, girişimcilik yapıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Ziganshina'nın, Barış Murat Yağcı'ya deli gibi aşık olduğu konuşuldu. Ancak bu ilişki resmi olarak doğrulanmadı.

Barış Murat Yağcı ve Serenay Aktaş aşk mı yaşadı?

Survivor 2025 All Star kadrosunda aynı takımda yer alan Barış Murat Yağcı ve Serenay Aktaş hakkında yıllar önce aşk yaşadıkları iddiaları ortaya atılmıştı. Yarışma kadrosunun açıklanmasının ardından bu iddialar yeniden gündeme geldi.

Ancak Barış ve Serenay, bu iddiaları yalanlayarak "Sadece arkadaşız" açıklamasında bulundu. Sosyal medyada kullanıcılar ise "Eski sevgililer Survivor'da" yorumlarıyla duruma dikkat çekti.

Barış Murat Yağcı kimdir?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde eğitimine devam ediyor.

Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel basketbol oynayan Yağcı, sakatlık nedeniyle spor kariyerine son verdi. Ardından modellik yapmaya başladı ve Best Model of Turkey yarışmasında "Best Fotomodel" ödülü kazandı.

Oyunculuk kariyerinde Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk ve Şevkat Yerimdar dizilerinde rol aldı. Survivor'a ilk kez 2020 yılında katıldı ve ikinci oldu. 2022 All Star ve 2025 All Star sezonlarında da yarıştı.

Bilgi Detay Doğum Tarihi 21 Ocak 1991 Doğum Yeri İzmir Yaşı 34 Boyu 1.93 m Meslek Oyuncu, model, sporcu Üniversite Bahçeşehir Üniversitesi Survivor Katılımları 2020, 2022, 2025