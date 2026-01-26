Ceza hukuku ve idare hukuku alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan Hüseyin Ersöz, 2007 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra ediyor. Kamuoyunda "Büyük davaların avukatı" olarak anılan Ersöz hakkında en çok merak edilen konuların başında ailesi, eğitim hayatı ve baktığı davalar geliyor.

Hüseyin Ersöz kimdir?

Hüseyin Ersöz, 1 Mayıs 1981 tarihinde Giresun'un Tirebolu ilçesinde dünyaya geldi. İki yaşından itibaren İstanbul'da yaşamaya başlayan Ersöz, eğitim hayatına Beylerbeyi İlkokulu'nda başladı. Ardından Üsküdar Burhan Felek Lisesi'ni bitiren Ersöz, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mesleki kariyerine 2007 yılında İstanbul Barosu'nda başlayan Ersöz, Türkiye'nin hukuk devleri olarak kabul edilen Prof. Dr. Duygun Yarsuvat ve Av. Celal Ülgen ile çalışarak deneyim kazandı. 2021 yılında Şişli'de kendi hukuk bürosunu kurarak bağımsız çalışmalarına başladı.

Hüseyin Ersöz'ün babası kim?

Kamuoyunda en çok merak edilen sorulardan biri olan "Hüseyin Ersöz'ün babası kim?" sorusunun yanıtı oldukça sade. Hüseyin Ersöz, emekli sınıf öğretmeni bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Sanılanın aksine tanınmış bir ismin evladı olmayan Ersöz, başarısını tamamen kendi çabasına borçlu.

Hüseyin Ersöz hangi davalara baktı?

Hüseyin Ersöz, kariyeri boyunca Türkiye'nin yakın siyasi tarihine ışık tutan pek çok kritik dosyada savunma makamını temsil etti. Ersöz'ün görev aldığı önemli davalar şunlar:

Ergenekon ve Balyoz Davaları: Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen bu süreçlerde müdafilik yaparak tutuklu sanıkların savunmasını üstlendi.

Odatv Davası: Tutuklu gazetecilerin ve medya yöneticilerinin vekilliğini üstlenerek basın özgürlüğü mücadelesinde önemli rol oynadı.

MİT Tırları Davası: Basın hukuku ve devlet sırrı kapsamında yürütülen bu davada hukuki süreci yönetti.

İBB ve Ekrem İmamoğlu Davaları: Güncel siyasi yargılama süreçlerinde hukuki görüş sunarak medyada analizleriyle yer almaya devam ediyor.

Hüseyin Ersöz'ün sivil toplum faaliyetleri

Avukat Hüseyin Ersöz, mahkeme salonlarının dışında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alıyor. Türk Ceza Hukuku Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyesi olan Ersöz, hukukun üstünlüğü ilkesinin savunuculuğunu yapıyor.

Hüseyin Ersöz evli mi, çocuğu var mı?

Hüseyin Ersöz evli ve iki çocuk babası. Özel hayatını kamuoyundan uzak tutan Ersöz, 2021 yılında kurduğu "Hüseyin Ersöz Hukuk Bürosu" bünyesinde yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermeye devam ediyor.

Hüseyin Ersöz kaç yaşında?

1 Mayıs 1981 Giresun Tirebolu doğumlu olan Hüseyin Ersöz, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşında bulunuyor.