T10X ve T10F modellerinin ardından Togg ailesine katılacak olan T6, A segmentinde konumlanması beklenen giriş seviye elektrikli otomobil olacak. Trafikte 100 bini aşan Togg sayısıyla başarılı bir grafik çizen şirket, yeni modeliyle üretim adetlerini artırmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Togg T6 fiyatı ne kadar olacak?

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T6 modelinin herkesin rahatlıkla ulaşıp kullanabileceği bir fiyat aralığında konumlandırılacağını açıkladı. Resmi fiyat henüz belirlenmemiş olsa da sektör uzmanları, T6'nın mevcut modellerin bir kaç basamak altında fiyatlandırılacağını öngörüyor.

Güncel Togg fiyatları referans alındığında T6'nın tahmini fiyat aralığı şu şekilde değerlendiriliyor:

Model 2026 Güncel Fiyat Togg T10X V1 Standart Menzil 1.870.000 TL Togg T10X V1 Uzun Menzil 2.180.000 TL Togg T10F V1 Standart Menzil 1.886.000 TL Togg T6 (Tahmini) ~1.500.000 - 1.800.000 TL

Uzmanlar, 2027 yılındaki piyasa koşulları, ÖTV ve KDV değişimleri ile ekonomik faktörlerin fiyatı etkileyebileceğini belirtiyor. T6'nın teknik özellikleri ve batarya kapasitesi netleştikçe fiyat da daha kesin hale gelecek.

Togg T6 ne zaman satışa çıkacak?

Fuat Tosyalı'nın Davos'ta yaptığı açıklamaya göre Togg T6, 2027 yılında piyasaya sürülecek. Ancak modelin 2027'nin hangi ayında satışa çıkacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Togg'un 2027 yılı sonunda yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı planladığı göz önüne alındığında, T6'nın bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynayacağı değerlendiriliyor.

Togg T6 özellikleri neler?

Togg T6'nın teknik özellikleri henüz resmi olarak açıklanmasa da sektör analistleri şu tahminlerde bulunuyor:

Segment: A segmenti (giriş seviye elektrikli otomobil)

A segmenti (giriş seviye elektrikli otomobil) Gövde uzunluğu: 4 metrenin biraz altında

4 metrenin biraz altında Menzil: 300-350 km aralığında karma menzil

300-350 km aralığında karma menzil Model varyantları: T6X ve T6F (SUV ve Fastback versiyonları)

T6X ve T6F (SUV ve Fastback versiyonları) Hedef kitle: İlk kez elektrikli araç alacak kullanıcılar

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kayıtlarında T6X ve T6F isimlerinin tescil edildiği ortaya çıkmıştı. Bu durum, T6 serisinin de mevcut modeller gibi farklı gövde seçenekleriyle sunulacağını gösteriyor.

Togg 2026 üretim hedefi ne kadar?

Fuat Tosyalı, Togg'un 2025 yılını 40 bin adetlik üretimle tamamladığını açıkladı. Trafikte dolaşan toplam Togg sayısının 100 bini aştığını belirten Tosyalı, şirketin üretim hedeflerini şu şekilde paylaştı:

2026 hedefi: 60 bin adet ve üzeri üretim

60 bin adet ve üzeri üretim 2027 sonu hedefi: Yıllık 100 bin adet üretim kapasitesi

Tosyalı, üst segmentte konumlanan modellerle marka algısını güçlendirdikten sonra, uygun fiyatlı T6 modeli ile üretim adetlerini artırmayı ve ölçek ekonomisine geçişi hedeflediklerini vurguladı.

Togg T10X ve T10F güncel fiyatları ne kadar?

Togg'un şu anda satışta olan modelleri ve 2026 yılı güncel fiyatları şu şekilde:

Togg T10X Fiyat Listesi:

V1 RWD Standart Menzil: 1.870.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.180.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More Obsidiyen: 3.178.000 TL

Togg T10F Fiyat Listesi:

V1 RWD Standart Menzil: 1.886.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.196.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

V2 4More: 3.178.000 TL

Togg nedir, ne zaman kuruldu?

Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobil markasıdır. 2018 yılında kurulan şirket, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB'un ortaklığıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Gemlik'teki üretim tesislerinde T10X ve T10F modellerini üreten Togg, Euro NCAP'ten 5 yıldız güvenlik derecesi almayı başardı. Şirket, 2030 yılına kadar 5 farklı model üretmeyi ve Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor.