Danla Bilic'in popülerlik kazanmasında futbolculara attığı mesajlar ve bu mesajları sosyal medyada paylaşması büyük rol oynamıştı. Instagram üzerinden birçok futbolcuya mesaj atan Bilic, aldığı yanıtları ifşa ederek kısa sürede viral olmuş ve binlerce takipçi kazanmıştı. Şimdi ise o günler için pişmanlık duyduğunu itiraf ediyor.

Danla Bilic hangi futbolculara mesaj attı?

Danla Bilic, 2015 yılında Instagram üzerinden birçok ünlü futbolcuya mesaj atmış ve bu mesajlaşmaları sosyal medyada paylaşmıştı. Bilic'in mesaj attığı futbolcular arasında şu isimler yer alıyor:

Alper Potuk (En çok öne çıkan isim, mesajlara yanıt vermişti)

(En çok öne çıkan isim, mesajlara yanıt vermişti) Yusuf Erdoğan

Emre Çolak

Özellikle Alper Potuk'un mesajlara verdiği yanıtlar büyük ilgi görmüş ve Danla Bilic'e binlerce yeni takipçi kazandırmıştı.

Danla Bilic neden pişman oldu?

Danla Bilic, son açıklamalarında futbolculara attığı mesajlar için çok pişman olduğunu ifade etti. Fenomen, "Futbolculara attığım her mesaj için çok pişmanım. Ekmeğini yedim mi? Yedim, evet" diyerek samimi bir itirafta bulundu.

Bilic, özellikle Alper Potuk'tan özür dileyip helallik istemeyi düşündüğünü ancak Potuk'un buna yanaşmadığını söyledi. Fenomen, Potuk'u kendi programına davet ettiğini ancak eski Fenerbahçeli futbolcunun gelmek istemediğini açıkladı.

Danla Bilic nasıl ünlü oldu?

Danla Bilic'in sosyal medyada tanınması ilk olarak Twitter paylaşımlarıyla başladı. 2015 yılında futbolcularla yaptığı mesajlaşmaları ifşa etmesi kısa sürede viral oldu ve ona büyük bir takipçi kitlesi kazandırdı. 2016 yılında açtığı YouTube kanalıyla asıl çıkışını yakalayan Bilic, özellikle makyaj videoları ile milyonlarca izlenmeye ulaştı.

"Yeditepe Üniversitesi %50 Burslu Kız Makyajı" adlı videosu büyük ilgi gördü ve kanalının hızla büyümesini sağladı. Samimi ve eğlenceli üslubuyla kısa sürede Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından biri haline geldi.

Danla Bilic'in kariyerindeki önemli tarihler

Yıl Gelişme 2015 Futbolcu mesajlaşmalarını ifşa etti, viral oldu 2016 YouTube kanalını açtı 2017 Beyaz Show'a konuk oldu 2020 Kendi makyaj markasını çıkardı 2025 Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı 2026 Futbolcu ifşaları için pişmanlığını açıkladı

Danla Bilic kimdir?

Gerçek adı Neslihan Damla Aktepe olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 31 yaşında olan fenomen, Çerkes kökenlidir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitim almış ancak okulu bırakma kararı almıştır.

"Danla" ismini, adının sürekli yanlış yazılmasından esinlenerek seçen fenomen, "Bilic" soyadını ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e duyduğu hayranlık nedeniyle kullanmaktadır. YouTube'da milyonlarca abonesi bulunan Bilic, makyaj videoları, vloglar ve ünlü konuklarla yaptığı röportajlarla tanınıyor.

Danla Bilic, kariyeri boyunca Ece Seçkin, İrem Derici, Merve Özbey, Kerimcan Durmaz, İrem Sak, Ziynet Sali ve Derya Uluğ gibi birçok ünlü ismi YouTube kanalında ağırladı. Şu anda "DanlaCast" adlı programıyla içerik üretmeye devam ediyor.