Son Mühür- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, prestijli Nobel Barış Ödülü’nü kazanamaması nedeniyle derin bir hayal kırıklığı ve büyük bir üzüntü içinde olduğu ABD basınının manşetlerine taşındı. Trump’ın, görev süresi boyunca dış politikada attığı adımlar ve diplomatik girişimler sebebiyle bu onura layık görülmeyi kuvvetle beklediği, ancak ödülün farklı bir isme verilmesinin Başkan üzerinde ciddi bir moral bozukluğuna yol açtığı öne sürülüyor.

Ödül beklentisi ve hayal kırıklığının kaynağı

Donald Trump, özellikle Orta Doğu’da sağlanan normalleşme anlaşmaları ve Kore Yarımadası’nda gerilimi azaltma çabaları gibi diplomatik başarılarını, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için güçlü gerekçeler olarak görüyordu. Bu nedenle, ödül komitesinin kendisini seçmemesi, Trump cephesinde büyük bir şok etkisi yarattı. ABD’nin önde gelen medya kuruluşları, Başkan’ın yakın çevresinden edindikleri bilgilere dayanarak, Trump’ın bu ödülü kariyerinin en önemli başarılarından biri olarak kabul etme arzusunda olduğunu ve sonuçların açıklanmasının ardından özel görüşmelerde hayal kırıklığını açıkça ifade ettiğini bildiriyor.

Medyada yansıyan "Üzgün" Trump portresi

ABD basını, Donald Trump’ın Nobel’i kaybetmesiyle ilgili haberlerinde, Başkan’ın kişisel olarak bu duruma ne kadar hassasiyet gösterdiğini vurguluyor. Gözlemciler, Trump’ın sürekli olarak kamuoyunda kendi başarılarını öne çıkarma eğiliminde olduğunu ve bu tür uluslararası tanınırlıkların onun için büyük anlam taşıdığını belirtiyor.