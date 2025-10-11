Son Mühür - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın yıllık sağlık raporunu yayımladı. 79 yaşındaki Trump’ın kalp yaşının 14 yıl daha genç olduğu belirtilen raporda, “Başkan olağanüstü formda ve fiziksel olarak son derece güçlü” ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray’dan Sağlık Raporu Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin rapor Beyaz Saray tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nde yapılan yıllık muayene sonrası hazırlanan raporda, Trump’ın genel sağlık durumunun “olağanüstü” seviyede olduğu belirtildi.

Doktor Sean Barbabella tarafından hazırlanan raporda, “Başkan Trump güçlü kardiyovasküler, solunum, nörolojik ve fiziksel performans sergiliyor. Kalp yaşı, kronolojik yaşından 14 yıl daha genç,” değerlendirmesi yer aldı.

Ortadoğu Ziyareti Öncesi Tam Kontrol

Trump’ın Ortadoğu’ya yapacağı ziyaret öncesi grip ve COVID-19 aşılarının yenilendiği açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan rutin kontrollerini eksiksiz tamamladı. Herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor,” ifadelerini kullandı.

Golf Performansı da Raporda Yer Aldı

Rapor, Trump’ın yalnızca tıbbi değil, fiziksel performansını da değerlendirdi. 1.90 metre boyunda ve 102 kilo ağırlığında olan Trump’ın kolesterol seviyesinin kontrol altında olduğu belirtildi. Doktor Barbabella, “Başkan’ın fiziksel dayanıklılığı ve golf performansı yaşıyla kıyaslandığında oldukça etkileyici,” dedi.

Şişlik ve Morluk İddialarına Açıklık

Temmuz ayında kamuoyunda gündem olan “bacak şişliği ve el morarması” iddialarına da raporda yer verildi. Uzmanlar, bu durumun yaşa bağlı “kronik venöz yetmezlik” ve aspirin kullanımına bağlı “doku hassasiyeti” olduğunu belirtti. Beyaz Saray ise Trump’ın sağlık durumuna dair endişeleri “gereksiz” olarak niteledi.

Biden Karşılaştırması Yeniden Gündemde

Trump’ın sağlık raporu, selefi Joe Biden’ın yaş ve sağlık gerekçesiyle adaylıktan çekilmesinin ardından dikkatle incelendi. Kamuoyu, Trump’ın “daha genç, enerjik ve fiziksel olarak güçlü lider” vurgusunu destekleyen bu raporu seçim sürecinde önemli bir avantaj olarak değerlendiriyor.