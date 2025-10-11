İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalanan “Don Vito” lakaplı Abdullah Alp Üstün ile Hasan Lala’nın ülkemize iadesinin sağlandığını açıkladı. Operasyona Emniyet Genel Müdürlüğü ve BAE güvenlik birimleri destek verdi.

Uluslararası iş birliğiyle yakalandılar

Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik birimleri iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucunda, kırmızı bültenle aranan “Don Vito” lakaplı Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla aranan Hasan Lala yakalandı. Her iki şüphelinin yakalanmasının ardından iadeleri sağlanarak Türkiye’ye getirildiler.

Suçlamalar ve yürütülen soruşturmalar

Abdullah Alp Üstün hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından, Hasan Lala hakkında ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından uluslararası arama kayıtları bulunduğu bildirildi.

Bakanın açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat başkanlıkları, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucu gerçekleştiğini belirtti. Yerlikaya, operasyon sürecine EGM Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıklarının destek verdiğini, emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Devam eden çalışmalar

Yetkili birimler, şüphelilerin bağlantılarına ve örgütsel faaliyetlerine ilişkin soruşturmaları sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası iş birliğinin, organize suç ve kaçakçılıkla mücadelede etkili olduğu vurgulandı.