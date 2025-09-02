Türkiye genelinde pek çok kişi, son dönemde artış gösteren bir dolandırıcılık yönteminin kurbanı oldu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan ve 40 yaşını aşmış erkekleri hedef alan bir dolandırıcılık şebekesi, mağdurlara "müstehcen içerikli sitelere üyeliğiniz var" diyerek şantaj yapıyor. Bu kişisel bilgilerin sızdırılacağı tehdidiyle, mağdurlardan para talep ediliyor.

Hedef kitle: 40 yaş üstü erkekler

Çete üyeleri, aradıkları kişilerin ve ailelerinin tüm kişisel verilerine sahip olduklarını iddia ederek, mağdurların psikolojik olarak savunmasız kalmasını sağlıyor. Mağdurlara, müstehcen içerikli sitelere giriş yaptıkları ve bu durumun delillerinin ellerinde olduğu söyleniyor. "Eğer ödeme yapmazsanız, ailelerinize tebligat göndeririz" tehdidiyle korku ve utanma duygusu yaratılıyor. Birçok mağdur, böyle bir siteyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, "dosya açılacak" bahanesiyle talep edilen parayı, ailesinin itibarını koruma endişesiyle ödemek zorunda kalıyor. Bu durum, mağdurların ne olduğunu tam olarak anlayamadan dolandırıcıların tuzağına düşmesine neden oluyor.

Uzlaştırmacı kılığına giriyorlar

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Avukat Zeki Oran, bu tür sahte aramaların sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtti. Oran, dolandırıcıların son derece profesyonel çalıştığını ve hedef aldıkları kişilerin kimlik bilgileri de dahil olmak üzere, tüm aile fertlerinin iletişim bilgilerine erişebildiğini vurguladı. Bu dolandırıcıların kendilerini 'uzlaştırmacı' veya 'arabulucu' olarak tanıttığını söyleyen Oran, "Belirlenen bir miktar para ödendiği takdirde davanın kapanacağını ve bu durumun aileye bildirilmeyeceğini söyleyerek vatandaşları kandırıyorlar" şeklinde konuştu. Dolandırıcılar bu yolla, mağdurların utanç ve korku duygularını istismar ediyor.

Uzman tavsiyesi: Şantaja boyun eğmeyin ve hukuki destek alın

Avukat Oran, bu tür telefon aramalarına maruz kalan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Oran, "Böyle bir durumla karşılaşırsanız kesinlikle dolandırıcılara itibar etmeyin. Hemen bir hukukçuya danışın veya adliyeye, hatta en yakın karakola giderek suç duyurusunda bulunun. Ne yazık ki, toplumumuzda bu tarz konularda utanma duygusu ağır bastığı için birçok insan şantaja boyun eğiyor. Vatandaşlar 'yanlışlıkla girmiş olabilirim' endişesiyle, ailelerine rezil olma korkusuyla hareket ediyor ve dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Unutmayın ki, bu durum tamamen bir şantaj girişimidir. Hukuki destek almak bu tür durumlardan korunmanın en doğru yoludur" ifadelerini kullandı.