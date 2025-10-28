Son Mühür/ Merve Turan - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı, Cumhuriyet’in 102’nci yılı kapsamında Sabancı Kültür Sarayı’nda “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri” düzenledi. Akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler salonda yerini alarak genç sanatçıları alkışladı.

Cumhuriyet coşkusu sanatla buluştu

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin düzenlediği özel programda sahneye çıkan öğrenciler, müzik, dans ve sahne sanatlarını bir araya getirerek Cumhuriyet ruhunu yansıttı. Orkestra Şefi Mustafa Ege Yılmaz, Koro Şefi Öğr. Gör. Anıl Altınsoy ve Koreograf Dr. Öğr. Üyesi Ayça Berkmen’in yönetiminde sunulan performans yoğun beğeni topladı.

Salon ayakta alkışlandı

Cumhuriyet değerlerini ve bağımsızlık ruhunu taşıyan eserler salonda duygulu anlar oluşturdu. Performanslar sonunda sanatçılar dakikalarca alkışlandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sahneye çıkarak öğrencilere ve eğitmenlere çiçek takdim etti.

“Cumhuriyet bilimin ve sanatın yoludur”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in bilim ve sanatın önünü açtığını vurguladı. “Cumhuriyet, yalnızca siyasal bir düzen değil; özgür düşüncenin, bilimin ve sanatın yoludur. Bu mirası korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir. Üniversitemiz hem bilimin hem sanatın öncüsü olmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Prof. Dr. Yılmaz, “Cumhuriyet sizlerin ellerinde güçlenir. Bugün burada sergilenen performanslar geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor” dedi.