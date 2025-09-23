Son Mühür/ Osman Günden - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2025-2026 akademik yılında açılan yeni lisans, ön lisans ve lisansüstü programlarla eğitim yelpazesini genişletti. Üniversite Senatosu’nun kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) onayıyla hayata geçirilen programlar, sektörlerin güncel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurgulandı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim vizyonumuz doğrultusunda, uygulama becerisini öne çıkaran, yerel kalkınmaya katkı sunan ve uluslararası standartlarla uyumlu programlarımızı büyüttük. Bu açılımların İzmir’e, bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Yeni fakülte ve yüksekokul programları

Turizm Fakültesi’nde Turizm ve Gastronomi Yönetimi programları devreye alındı. Sürdürülebilir turizm, deneyim tasarımı ve yöresel mutfak mirası gibi alanlarda disiplinler arası eğitim imkânı sağlandı.

Efes Meslek Yüksekokulu’nda açılan Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (ön lisans) programı, gıda güvenliği ve kalite güvence süreçlerine uzman teknik personel yetiştirmeyi hedefledi. Kiraz Meslek Yüksekokulu’nda açılan Laborant ve Veteriner Sağlık ile Süt ve Ürünleri Teknolojisi (ön lisans)programları, hayvan sağlığı, gıda hijyeni ve kalite yönetimi alanlarında saha odaklı yetkinlikler sundu.

Sosyal bilimler alanında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat (UOLP – Gence Devlet Üniversitesi iş birliği)lisans programı devreye girdi. Veri okuryazarlığı ve bölgesel kalkınma odaklı çift kampüs deneyimi sunuldu.

Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Tarih (UOLP – Gence Devlet Üniversitesi iş birliği) lisans programı, karşılaştırmalı tarih ve arşivcilik alanlarını çok dilli ve çok kültürlü bir öğrenme ortamında buluşturdu.

Lisansüstü düzeyde ise Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında açılan Veterinerlik Patolojisi, Veterinerlik Anatomisi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi yüksek lisans programlarıyla veteriner bilimlerinde uzmanlaşmayı destekleyen araştırma altyapısı güçlendirildi.

İlk kez öğrenci alan programlar

2025-2026 döneminde ilk kez öğrenci kabul eden programlar arasında; Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndaki Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Bergama Meslek Yüksekokulu’ndaki Alternatif Enerji Kaynakları programları öne çıktı.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, afet yönetimi, yangın güvenliği ve acil durum teknikleri üzerine saha deneyimiyle desteklenen eğitim sundu. Alternatif Enerji Kaynakları Programı ise güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyokütle gibi kaynakların işletim ve bakımında uzmanlaşmış teknikerler yetiştirmeyi hedefledi.

Akademik yapıda düzenleme

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı, İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na taşındı. Böylece cihaz kalibrasyonu, bakım-onarım ve hasta güvenliği alanlarında uygulama kapasitesi artırıldı.

Uygulamalı Bilimler MYO hakkında açıklama

Kamuoyunda gündeme gelen Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu ile ilgili yapılan açıklamada, söz konusu birimin YÖK mevzuatı ve stratejik plan doğrultusunda kapatıldığı, programların ise ilgili akademik birimlere aktarıldığı belirtildi. Öğrencilerin eğitim sürekliliği korundu, ders içerikleri güncellendi, staj ve laboratuvar imkânları güçlendirildi.