Elektrik sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Selami Keskin, günlük hayatta sık yapılan bir hatayı gündeme taşıdı. Keskin, özellikle yüksek enerji çeken cihazların üçlü priz ya da uzatma kablosuyla kullanılmasının ciddi tehlikeler barındırdığını söyledi.

Isıtıcılar Yangına Davetiye Çıkarıyor

Uzmanlara göre en büyük risk elektrikli ısıtıcılarda görülüyor. Yüksek güç harcayan bu cihazlar uzatma kablosuna takıldığında kablonun aşırı ısınmasına ve kısa devreye yol açabiliyor. Bu durum, evlerde yangın riskini ciddi şekilde artırıyor.

Buzdolapları ve Klimalar Enerji Kaybına Yol Açıyor

Buzdolaplarının uzatma kablosuyla çalıştırılması, cihazın performansını düşürürken enerji tüketimini de artırıyor. Benzer şekilde yüksek enerji ihtiyacı olan klimaların uzatma kablosuyla kullanılması, hem aşırı ısınma hem de cihazın ömrünün kısalmasına neden oluyor.

Elektronik Cihazlar İçin Gizli Tehlike

Bilgisayar, televizyon ve oyun konsolları gibi elektronik cihazların üçlü priz üzerinden kullanılması da risk taşıyor. Voltaj dalgalanmaları, cihazlara zarar verebilirken aynı zamanda çevrede yangın tehlikesi oluşturabiliyor.

Saç Kurutma Makinesi ve Elektrikli Süpürgeye Dikkat

Kısa sürede yüksek güç tüketen saç kurutma makineleri de uzatma kablolarında aşırı yüklenmeye sebep oluyor. Elektrikli süpürgelerde de benzer risk mevcut. Her iki cihaz için de en güvenli kullanım yöntemi doğrudan priz bağlantısı olarak gösteriliyor.

“Küçük Aletlerde Kullanılabilir”

Uzmanlara göre uzatma kabloları yalnızca düşük enerji tüketen küçük ev aletlerinde kullanılmalı. Yüksek güç gerektiren cihazların üçlü priz ya da uzatma kablosuyla kullanılması, hem ev güvenliğini hem de cihazların ömrünü tehlikeye atıyor.

Güvenlik İçin Doğrudan Priz Kullanımı Şart

Elektrik ustalarının ortak görüşü, günlük hayatın vazgeçilmez cihazlarının yanlış kullanımına son verilmesi gerektiği yönünde. Vatandaşların, yangın ve enerji kaybı riskine karşı özellikle yüksek güç tüketen cihazları mutlaka doğrudan prize takması gerekiyor.