Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırıldı ve yapılan tetkiklerde beyin damarlarında biri patlamak üzere toplam 4 anevrizma tespit edildi. Yaşanan bu gelişme, hem yakın çevresini hem de sevenlerini endişeye sevk etti. Apar topar başlatılan tedavi sürecinde stent ve coil yöntemleri uygulanarak riskli damarlar güçlendirildi. Kısa süre hastanede gözetim altında tutulan oyuncu, baş ağrısı haricinde ciddi bir şikayetinin olmadığını açıkladı.

Hastaneden İlk Paylaşım: Toparlanıyorum

Ahu Yağtu, günler süren sessizlikten sonra sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen bir fotoğrafını “Hızla toparlıyorum. Fotoğraf isteyenlere gelsin. Geçen gün hastaneden bu kare” notuyla paylaştı. Oyuncu, yapılan müdahalelerle büyük bir riski atlattığını vurguladı. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu edilen Yağtu, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iyileşme sürecinde olduğunu aktardı.

Teşhis ve Tedavi Sürecinde Neler Yaşandı?

Yağtu, geçirdiği vertigo atağının ardından sokakta baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda, beyninde biri patlamaya yakın dört anevrizma bulundu. Acil müdahale gerektiren bu bulgular sonrasında, başarılı bir ameliyatla anevrizmalara stent ve coil tedavisi uygulandı. Tedavi sürecinde yakınları ve sevenleri desteklerini eksik etmedi.

Sevenlerinden Yoğun Destek

Ünlü oyuncu, hem yakın çevresine hem de uzaktan desteğini esirgemeyen sevenlerine teşekkür etti. Yağtu, kendini çok daha iyi hissettiğini ve moralinin yerinde olduğunu dile getirdi. Kısa sürede sağlığına kavuşmayı hedefleyen oyuncunun taburcu olduktan sonra evde dinlenmeye devam ettiği öğrenildi.

Taburcu Edildi, Baş Ağrısı Devam Ediyor

Ahu Yağtu, şu an evinde istirahatte. Şiddetli baş ağrılarının zaman zaman devam ettiğini, ancak genel sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirtti. Hekimlerinin kontrolünde normal yaşantısına dönmeyi bekleyen oyuncu, sosyal medya üzerinden de sağlık sürecini paylaşmaya devam ediyor. Yakın zamanda tamamen eski sağlığına kavuşması bekleniyor.