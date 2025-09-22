Amasya'nın Suluova ilçesinde, Türkiye'nin son bir buçuk asrına tanıklık eden 127 yaşındaki Ayşe Bayrı, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son üç padişahını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 12 cumhurbaşkanını gören Ayşe Nine, 5 çocuk ve 20 torun sahibiydi. Vefat haberi, sevenlerini ve tüm Türkiye'yi hüzne boğdu.

Osmanlı'dan günümüze uzanan uzun bir ömür

1 Temmuz 1898 doğumlu olan Ayşe Bayrı, nefes darlığı ve organ yetmezliği gibi sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ömrüne sığdırdığı tarihi olaylar ve değişimlerle adeta canlı bir tarih kitabı olan Ayşe Nine, II. Abdülhamit, V. Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahdeddin dönemlerini çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadı. Ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve gelişmesine tanıklık etti. Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar uzanan 12 cumhurbaşkanının görev yaptığı dönemleri gördü.

Son yolculuğuna uğurlandı

Ayşe Nine için Hacı Mustafa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından, Ayşe Bayrı'nın naaşı, dualar eşliğinde ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, Ayşe Nine'yi geçtiğimiz bayramda ziyaret ettiğini hatırlatarak duygularını dile getirdi. Başkan Uzun, "Ayşe Ninemiz memleketimizin, yöremizin en yaşlısıydı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Ayşe Nine'nin vefatı, geride bıraktığı ailesi ve anılarıyla birlikte, bir dönemin sona ermesi olarak da kayıtlara geçti. Onun uzun ve dolu dolu yaşamı, hem ailesi hem de toplumu için bir ilham kaynağı olmaya devam edecek.