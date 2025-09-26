Son Mühür - Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri, hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin bugünden itibaren annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, "Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına, 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi. Peki, doğum yardımı miktarı ne kadar? Bu destekten nasıl faydalanılır?

Doğum yardımı ne kadar?

Aile Yılı kapsamında doğum yardımı tutarlarında yeni düzenlemeye gidildi. 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için ilk çocukta tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL destek sağlanacak. Bu ödemeler, çocukların 5 yaşını doldurmasına kadar devam edecek. Başvurular ise e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.