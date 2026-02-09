Son Mühür- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’den istifa ettiğini duyurdu. Özarslan, istifasının gerekçesi olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik açıklamalarını gösterdi.

Açıklamasında Özarslan, “Bir genel başkan, belediye başkanına hakaret edebilir mi? Ailevi değerler üzerinden tehditlerde bulunabilir mi?” ifadelerine yer verdi.

CHP Ankara İl Başkanlığı’ndan tepki

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Özarslan’ın istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Erkol, Özarslan’ın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partinin adayı olarak Keçiören’den seçildiğini hatırlatarak, partiden ayrılmasını “ihanet” olarak nitelendirdi.

Erkol açıklamasında, Özarslan’ın son dönemde AK Parti ile görüştüğüne dair kulis bilgileri olduğunu belirtti. Ancak bu görüşmeler sırasında Özarslan’ın partisine bağlılığını koruduğu ve tehditlere boyun eğmeyeceğini ifade ettiği belirtildi.

Sosyal medya açıklaması ve eleştiriler

Erkol, Özarslan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı istifa açıklamasını da eleştirerek, şunları söyledi:

“Kendisine dayatılan ‘ya AK Parti ya da hapishane’ ikilemine karşı durması gerekirken, sözde bir mesajı bahane ederek terbiyesizliğini ilan etmiştir. Bu kişi hem partimize hem de Keçiören halkına karşı sorumluluğunu yerine getirmemiştir.”

Açıklamada, Özarslan’ın CHP’nin yıllar süren mücadelesini ve örgütün emeğini hiçe saydığı vurgulandı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partinin destek veren seçmenlerine yönelik bir ihanet olarak nitelendirildi.

CHP’nin tavrı ve gelecek mesajı

Erkol, partinin ve seçmenlerin haklarını koruma kararlılığını vurguladı:

“Bu ihanet ne mücadelemizi ne de örgüt birliğimizi engelleyebilir. Kendisine çağrımızdır: CHP örgütünün desteğiyle oturduğun koltuktan kalk ve istifa et.”

CHP Ankara İl Başkanlığı, Özarslan’ın partiden ayrılmasının örgüt ve seçmen nezdinde kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.