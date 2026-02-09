Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 Şubat 2026 tarihli ve 33163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar Resmî Gazete’de yer aldı. Yayımlanan kararlar arasında yönetmelikler ve çeşitli ilanlar öne çıkıyor.
Yeni yönetmelikler
Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikler kapsamında üniversiteler ve yükseköğretim kurumları için önemli düzenlemeler yapıldı:
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: Üçüncü Nesil Güneş Hücreleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği kabul edildi.
- Karadeniz Teknik Üniversitesi: Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlüğe girdi.
- Ostim Teknik Üniversitesi: Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.
İlanlar bölümü
Resmî Gazete’de ayrıca çeşitli ilanlara da yer verildi:
- Yargı İlanları: Mahkemeler ve adli süreçlerle ilgili duyurular yayımlandı.
- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları: Kamu kurumlarının ihale ve satış süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
- Çeşitli İlanlar: Kamuya yönelik diğer bildirimler ve duyurular duyuruldu.
- Merkez Bankası Günlük Borçlanma Verileri: T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri ilan edildi.
