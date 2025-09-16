Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Eserdağ, doğum sonrası kadınlarda sık görülen bedensel ve fonksiyonel etkiler hakkında bilgi verdi. Eserdağ, bu şikayetlerin yaşam kalitesini etkilemesi halinde cerrahi müdahalenin de gündeme gelebileceğini belirtti.

Doğum sonrası sık yaşanan sorunlar

Doç. Dr. Süleyman Eserdağ, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde doğum yapmış kadınların yaklaşık yüzde 20’sinin klinik düzeyde sorun yaşadığını belirtti. Eserdağ, “Doğum, bir kadının hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Ancak özellikle vajinal doğum sonrası genital bölgede gevşeme, hissizlik, idrar kaçırma gibi fonksiyonel problemler ve estetik kaygılar artabiliyor. Bu durum yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal yaşamı da etkileyebiliyor” dedi.

Cerrahi müdahale gerekebilir

Şikayetlerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediği durumlarda jinekolojik değerlendirme gerektiğine dikkat çeken Eserdağ, “Amacımız yalnızca estetik görünümü iyileştirmek değil; aynı zamanda fonksiyonel ve psikolojik rahatlama sağlamaktır. Vajinal daraltma ameliyatları, lazer uygulamaları, dolgular veya farklı cerrahi seçeneklerle kişiye özel çözümler sunabiliyoruz. Son yıllarda sık tercih edilen labioplasti ve vajinoplasti ameliyatları, kadınların günlük yaşam konforunu artırabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Destek almaktan çekinilmemeli”

Doç. Dr. Eserdağ, bu sorunların kadının özgüvenini, partner ilişkilerini ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyebileceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu problemler birçok kadında görülen, konuşuldukça çözüme kavuşturulabilecek durumlardır. Düzenli pelvik taban egzersizleri, idrar kaçırma ve gevşeme riskini azaltabiliyor. Jinekolojik kontroller sayesinde sorunlar erken dönemde fark edilerek basit yöntemlerle yönetilebiliyor. Kiloyu dengelemek, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak da bu etkileri en aza indirebiliyor. Doğum sonrası genital bölge problemleri, görmezden gelinmemesi gereken önemli bir sağlık konusudur. Kadınların bu şikayetleri normal kabul ederek çekinmeden dile getirmesi, muayenelerini aksatmaması ve gerektiğinde destek almaktan kaçınmaması büyük önem taşıyor.”