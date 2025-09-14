Uzman Diş Hekimi ve Ağız, Diş, Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağızdan nefes almanın sanıldığı gibi basit bir alışkanlık değil, tüm vücut savunma sistemini tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu olduğunu açıkladı. Özkan, kronik ağız solunumunun bağışıklık sistemini doğrudan etkilediğini ve vücudun ilk savunma hattını devre dışı bıraktığını vurguladı.

Tükürük Azalıyor, Ağız Florası Savunmasız Kalıyor

Prof. Dr. Özkan, ağızdan nefes almanın, burnun doğal filtreleme, nemlendirme ve mikrobiyal savunma fonksiyonlarını bypass ettiğini belirtti. Bu durumun, virüs, bakteri ve tozları doğrudan akciğerlere taşıyarak solunum yolu enfeksiyon riskini 4 kat artırdığını söyledi.

Özkan, ağız solunumu yapan bireylerde tükürük üretiminin yüzde 30-50 azaldığına dikkat çekerek şu verileri paylaştı: “Tükürük, bağışıklık ajanlarını içerir. Bu ajanların eksilmesiyle diş çürüğü gelişme riski yüzde 56 artar, diş eti hastalıklarında yüzde 42 yükselme görülür. NIH (Ulusal Sağlık Enstitüsü) verilerine göre, kronik ağız solunumu olan bireylerde üst solunum yolu enfeksiyonları yüzde 63 daha sık, diş eti dokularında yüzde 70’e varan iltihap görülüyor.”

Çocuklarda Yüz ve Uyku Gelişimini Olumsuz Etkiliyor

Ağız solunumu özellikle gelişim çağındaki çocuklarda ciddi sorunlara neden oluyor. Uzman, bu alışkanlığın "Long face sendromu" (uzun, dar yüz), üst çene darlığı, diş çapraşıklığı ve uyku apnesi gibi problemlere yol açtığını belirtti. Özkan, "Gece boyunca ağzınızla nefes alıyorsanız, bağışıklık sisteminiz de sizinle birlikte uyuyamaz. Ve uyuyamayan bir savunma sistemi, bir gün sizi yarı yolda bırakır" diyerek uykunun önemine vurgu yaptı.

Tedavi İçin Multidisipliner Yaklaşım Şart

Bu sorunların önüne geçmek için multidisipliner bir yaklaşımın şart olduğunu belirten Özkan, öncelikle panoramik röntgen veya 3D tomografi ile üst hava yollarının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ağız solunumuna yol açan sebepler belirlenmeli ve gömülü dişler, burun tıkanıklığı, alerjik rinit gibi durumlar için KBB, ortodonti ve çene cerrahisi uzmanlarının iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Özkan son olarak, "Nefesinizi nasıl aldığınız, bağışıklığınızı nasıl koruduğunuzu belirler. Burundan alınmayan her nefes, bağışıklık sisteminize açık bir kapıdır. Bu kapıyı kapatmak sizin elinizde" diyerek farkındalık çağrısında bulundu.