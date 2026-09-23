Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir ve Türkiye'de milli güvenlik üzerine yaptığı çıkış ve değerlendirmelerle kamuoyunda tanınan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz üzerinden plandıkları projeleri değerlendirerek, Türkiye'nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Yankı Bağcıoğlu: Son derece hassas bir döneme giriliyor

Doğu Akdeniz’de özellikle deniz yetki alanları ve egemenlik hakları bakımından zor bir döneme girildiğini söyleyerek, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki projeye dikkat çeken Yankı Bağcıoğlu, "Yunanistan–GKRY arasındaki Büyük Deniz Elektrik Bağlantısı (GSI) projesi kapsamında deniz tabanı araştırmalarının yeniden başlatılması planlanıyor. Yeni araştırma gemisinin Fransız bayrağı taşıması, projenin çoğunluk hissesinin Fransız Meridiam’a geçmesi ve bildirimin doğrudan Fransa tarafından yapılmasının gündemde olması, meseleyi farklı bir boyuta taşıyor. Temmuz 2024’te Kasos adası çevresinde yaşanan gerilim hatırlandığında, konu artık yalnızca bir enerji projesi değildir. Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları ve egemenlik hakları bakımından son derece hassas bir sürece girilmektedir. Kritik aşama, araştırma gemisinin münhasıran haklarımız olan ancak üçüncü taraflarca ihtilaflı kabul edilen alanlarda faaliyete başlaması olacaktır" dedi.

"Etkili bir devlet politikası yapılmalıdır"

Ayrıca, bölgede Türkiye'nin hak menfaatlerinin korunması için gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydeden Bağcıoğlu, etkili bir devlet politikasının şart olduğunu söyleyerek sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik onlarca yıl öncesine dayanan ve gerektiğinde sahada da gösterilen 'sarsılmaz iradesi' bu konuda net olmalıdır. Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmeli, gerekli diplomatik girişimler şimdiden yapılmalı, Türk deniz yetki alanlarında çalışma için izin talep edilmesi sağlanarak etkili bir devlet uygulaması yapılmalıdır"