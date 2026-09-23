Son Mühür / Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye sermaye piyasalarındaki fon krizi hakkında dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için krizde sorumluluğu bulunanların mal varlıklarının araştırılıp bunlara el konulması ve fonzedelere ödenmesi gerektiğinin altını çizen Özdağ, muhalefet partilerinin meclis açıldığında bu noktada ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

“30 milyar dolardan bahsediliyor, korkunç…”

Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizi nedeniyle birçok vatandaşın mağdur edildiği ve birçok fonun da değer kaybettiğini ifade eden Özdağ, “Vatandaş parasının dörtte üçünü kaybetti. Hemen hepsi 5 yıldır, 10 yıldır küçük küçük birikimleriyle "Bir şeyler alabilir miyiz bu fonlar üzerinden? Bir araba yenileyebilir miyim? Bir kiradan ev sahibi olabilir miyim? TOKİ'ye girebilir miyim?" diyerek çalışan kişilerdi. Yetkililer ‘Biz bu konuyu biliyoruz’ diyorlar ama zamanında gereği yapılmamış. Bu işler ne zaman patladı? İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri "Türkiye'de bunlar oluyor ve bu paralar bizim ülkelerimize doğru geliyorlar" dedikten sonra... Yaşananların ardından henüz ortaya çıkan sonucu bilmiyoruz. Şimdilik 30 milyar dolardan bahsediliyor. Korkunç paralar bunlar” dedi.

“Olan 86 milyona olmuştur”

Süreçle ilgili “Yırtılan Deli Bekir'in yakasıdır” göndermesi yapan Özdağ, “Ne olursa vatandaşa, vatandaşın cebine, fiziki ve ruhsal sağlığına oluyor. Ba'de harâbi'l-Basra (Bara harap olduktan sonra)... Bunlar paraları almış. Türkiye'de bu operasyondan sonra da fonlar değer kaybetmiş, olan vatandaşa olmuş. Tedbir alınmadığı için öncelikle yetkililerden hesap sormak lazım. Bunlara kim sebebiyet verdiyse bunların mal varlıklarının araştırılması lazım ve o mal varlıklarına el konulup bu fonzedelere ödenmesi lazım. Maalesef yapmıyorlar, yapmazlar. Yine allem ederler, kallem ederler, ipe un sererler, arabayı yokuşa sürerler, zamana yayarlar. "Bir araştırma komisyonu kuralım" deriz, kurdurmazlar. Kursalar dahi o komisyonu genel kurula getirmezler. Olan Türkiye'ye olmuştur. Olan buradaki sadece hissedarlara, fon sahiplerine değil, aynı zamanda 86 milyona olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan muhalefetin ortak hareket etmesi”

Daha önce sermaye piyasası ve fonlarla ilgili Meclis’e soru önergesi verdiklerini belirten Özdağ, YENİ Parti’nin konuyla ilgili vereceği kanun teklifine de destek verebileceklerinin altını çizdi. Özdağ, “Daha önce ‘Kim devlet bankalarından kredi alıyor, kim Türkiye'de bu tür yerlerle ilgili bir tasarrufta bulunuyor ve bunları ticari sır olarak saklamayın. Denetim mekanizması olarak Meclis görsün bunu’ dedim. Fakat kanun teklifimiz orada duruyor komisyona bile gelmiyor. Önemli olan Türkiye'de devlet gücüyle ayakta duran bu iktidara karşı muhalefetin dağınıklığının giderilmesi, muhalefetin ortak hareket etmesi. Meclis Ayın 1'inde açılacak. Bütün partilerin ve özellikle muhalefet partilerinin gündemi bu olmalı” diye konuştu.