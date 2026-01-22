Kış aylarında artan doğalgaz faturaları, milyonlarca hanenin ortak sorunu haline geldi. Uzmanlar, kombinin ne kadar süreyle çalıştırıldığından çok hangi saatlerde devreye alındığının tüketim üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Bilinçli saat ayarıyla hem konfor sağlanıyor hem de gereksiz enerji harcamasının önüne geçiliyor.

Sabah erken saatler evin ısısını dengede tutuyor

Enerji verimliliği uzmanlarına göre kombinin sabah 06.00–07.00 saatleri arasında çalıştırılması, evin gün boyunca daha dengeli bir sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Bu saatlerde dış hava sıcaklığı en düşük seviyelerde seyrettiği için kombi daha stabil çalışıyor ve evi kısa sürede ideal ısıya ulaştırıyor.

Akşam saatlerinde ani ısınma ihtiyacı azalıyor

Akşam saatlerinde ise 17.00–18.00 aralığında kombinin yeniden devreye alınması öneriliyor. Bu uygulama, eve dönüşte konfor sağlarken kombinin uzun süre tam kapasite çalışmasının önüne geçiyor. Böylece ani ve yüksek ısıtma ihtiyacı ortadan kalkıyor, doğalgaz tüketimi azalıyor.

Sabit sıcaklık tasarrufu artırıyor

Uzmanlar, kombinin gün içinde tamamen kapatılmasının yerine düşük ve sabit bir sıcaklıkta tutulmasının daha ekonomik olduğunu belirtiyor. Evin 20–22 derece arasında korunması, kombinin sürekli yeniden ısınma için ekstra enerji harcamasını engelliyor. Termostatik vanalar ve oda termostatları kullanıldığında tasarruf oranının yüzde 25’e kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

Küçük ayar uzun vadede kazanç sağlıyor

Kombinin her gün aynı saatlerde ve doğru sıcaklık ayarlarıyla çalıştırılması, faturaları düşürmenin en pratik yolları arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre bu alışkanlık, hem doğalgaz tüketimini azaltıyor hem de kombinin ömrünü uzatıyor. Kış boyunca uygulanacak doğru zamanlama sayesinde yüksek faturalar zamanla etkisini yitiriyor. Bu yöntemle hem bütçe korunuyor hemde enerji israfı önleniyor.