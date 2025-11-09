Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Kestirme Yolu’nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savrularak yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Kask takılı oldukları için olası ağır yaralanmalar önlenen motosiklet sürücüsü Abdullah K. olay yerinde tedavi edilirken, artçı olarak bulunan yolcu Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü, iddialara göre olay sonrası kısa süre durduktan sonra hızla uzaklaştı. Yaralılar sürücünün alkollü olduğunu öne sürdü.

POLİS SORUŞTURMASI

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan sürücünün tespiti için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.