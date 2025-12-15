Helvacı Stadı’nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 7-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadeleye hızlı başlayan Aliağa Helvacıspor, 14. dakikada Muhammet Nadir Gül’ün kaydettiği golle öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 33 ve 42. dakikalarda Enes Özelçi’nin golleriyle farkı açtı. 34. dakikada İzzet Enes Topuz, 40. dakikada ise Arda Bircan’ın golüyle Aliağa Helvacıspor, ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda tempo devam etti

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Aliağa Helvacıspor, temposunu koruyarak iki gol daha buldu. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, mücadeleyi 7-0’lık galibiyetle tamamladı.

Aliağa Helvacıspor haftayı üç puanla kapattı

Bu sonuçla Aliağa Helvacıspor, İzmir Süper Amatör Lig A Grubu’nda haftayı üç puanla kapatırken, Ulukent Gençlikspor sahadan puansız ayrıldı.