Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Yaklaşık bin davetlinin katıldığı geceye; Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Ulukent Sanayiciler Derneği Başkanı Mehmet Ömer Telcioğlu, Tezcan Un Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep, Ege Serbest Bölge Müdürü Mevlüde Şenay Satoğlu, İZBAN Genel Müdürü Volkan Yurtoğlu, Çalışma ve İş Kurumu Manisa İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, SGK Manisa İl Müdürü Buket İnce ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Menemen’in gelecek vizyonu masaya yatırıldı

Gecede, Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Attila Acar tarafından Menemen’in ekonomik ve sosyal geleceğine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Acar, ilçenin coğrafi konumu, tarımsal yapısı ve sanayi potansiyeline dikkat çekerek, bu avantajların doğru planlamayla daha güçlü bir noktaya taşınabileceğini ifade etti.

Sunumun ardından TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep ile Ulukent Sanayiciler Derneği Başkanı Mehmet Ömer Telcioğlu iş dünyası adına değerlendirmelerde bulundu.

“Üretim ve istihdam varsa hayat vardır”

Programda konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünü hatırlatarak başladı. Pehlivan, Menemen’de açılan her fabrikanın ilçeye, kente ve ülkeye katkı sunduğunu belirterek, “Fabrikanın olduğu yerde insan vardır, sosyal hayat vardır. Üretim ve istihdamın olduğu yerde yaşam vardır” ifadelerini kullandı.

“25 binden fazla Menemenliyi iş sahibi yaptık”

Menemen Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İŞKUR Hizmet Noktası aracılığıyla yürütülen çalışmalara da değinen Pehlivan, 2021 yılından bu yana işveren ile iş arayanı bir araya getiren kapsamlı bir sistem oluşturduklarını söyledi. Pehlivan, bu süreçte on binlerce görüşme gerçekleştirildiğini, kadınlar, engelliler ve hükümlüler başta olmak üzere binlerce kişinin yeteneklerine uygun işlerde istihdam edildiğini belirtti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 25 bin kişinin iş sahibi olduğunu kaydeden Pehlivan, bu buluşmanın önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan Menemen Belediyesi İstihdam Fuarı için de önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

İstihdama katkı sunan firmalara plaket

Gecenin sonunda, Menemen’e sağladıkları istihdam katkıları dolayısıyla bazı firma temsilcilerine plaket takdim edildi. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı İbrahim Ay ve Manisa Egem Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Demir tarafından Başkan Pehlivan’a plaket sunulurken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.