Son Mühür/Merve Turan- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. Mevcut tahminler, hava koşullarında belirgin bir değişikliğe işaret etmiyor.

Bugün hava parçalı bulutlu

Bugün için yapılan değerlendirmelerde, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bazı bölgelerde pus oluşabileceği bildirildi.

Rüzgar kuzeyli yönlerden esecek

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman kuzey ve kıyı kesimlerde orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir artış ya da azalış öngörülmüyor.

İl il bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar

Meteoroloji tahminlerine göre bugün en yüksek hava sıcaklıkları Manisa’da 12, İzmir’de 15, Aydın’da ise 16 derece civarında olacak.

Yarın için sıcaklık tahminleri

Yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir’de 5 ila 15, Aydın’da 4 ila 17, Manisa’da ise 2 ila 12 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Çarşamba günü parçalı bulutlu hava etkili olacak

Çarşamba günü de bölgede genel olarak parçalı bulutlu hava koşullarının hâkim olacağı tahmin ediliyor. Günün en düşük ve en yüksek sıcaklıklarının İzmir’de 6 ila 16, Aydın’da 5 ila 17, Manisa’da ise 2 ila 13 derece olması bekleniyor.