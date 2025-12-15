Son Mühür / Erkan Doğan - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “İzmir’in okullarında tuvaletlerde sabun var ama çeşmelerinden su akmıyor” çıkışına İzmirli eğitimciler yanıt verdi. İzmirli eğitimciler, “Okullarda su var ancak, okulların tüm ihtiyaçları velilerin bağışlarıyla karşılanıyor. Su alacak parası olmayan çocuklar, tuvaletten su içiyor” dedi.

Okullarda su var ancak tuvaletlerde sabun, temizlik malzemeleri yok!

Mecliste bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir’deki okullardan da bahsetti. Bakan Tekin, “İzmir'in okullarında tuvaletlerde sabun var ama çeşmelerinde su akmıyor” dedi. İzmir’deki okullarda su kesintisi olmadığını, bu yönde de bir şikayet almadıklarını belirten Eğitim İş 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, “İzmir’in okullarında hiçbirinde su olmadığını görmedik, bu yönde bir şikayet almadık. Mİlli Eğitim Bakanı da, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü de, İzmir’in 30 ilçe milli eğitim müdürü de, şunu gayet iyi biliyor ki, okulların tüm tuvalet kağıtları, havlu kağıtları, sabun ve diğer temizlik malzemeleri tamamı veliler tarafından karşılanıyor. Okullar açılırken bağış veya kayıt parası şeklinde velilerden para toplanıyor. Buna öğretmenlerin yazılıları çoğaltmak için kullandığı A4 kağıtları ve okulların fotokopi makinalarının tonerlerini de ekleyebiliriz” dedi. Düdü, “Maalesef ki Milli Eğitim Bakanı, milli eğitimi ideolojik ve siyasi temelli yönetiyor. Her şeyi siyasi karşılık olarak yanıtlıyor” diye konuştu.

Öğrenciler parası olmadığı için tuvalet çeşmelerinden su içiyor

Eğitim - İş 2 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı ise “Okulların tuvaletlerinde tuvalet kağıdı yok. Su alacak parası olmayan öğrencilerimiz tuvaletlerdeki çeşmelerden su içmek zorunda kalıyor” şeklinde konuştu.

"Bakan Tekin'in açıklaması dikkati başka yöne çekme çabasıdır"

Eğitim-İş 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı, "Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bütçe görüşmeleri sırasında sarf ettiği “İzmir’in okullarında tuvaletlerde sabun var ama çeşmelerinde su akmıyor” ifadesi, eğitimde yaşanan yapısal sorunları gizlemeye yönelik bir açıklamadır. Okulların fiziki koşulları, hijyen, temizlik ve temel ihtiyaçlarının karşılanması doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Belediyeler, yasal olarak okul binalarının işletme ve donanımından sorumlu değildir; bu görev, bütçesi ve yetkisi olan Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir. İzmir özelinde yapılan bu açıklama, somut verilerden uzak, genelleyici ve dikkati başka yöne çekme çabası olan bir açıklamasıdır. Eğer okullarda suya erişimle ilgili bir sorun varsa, bunun nedeni sadece yerel yönetimler değil, okulların bakım, onarım ve ödenek planlamasını yapmayan bakanlıktır. Sabun koymakla övünüp, musluktan su akmamasını başkasına fatura etmek, kamusal sorumluluk anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Mevcut sorunlar dışında böyle bir sorun varsa eğer kamu kurumları ortak hareket ederek bu sorunu çözmeye çalışmalıdırlar. Eğitim kurumları siyasi polemiklerin değil, kamusal aklın ve bilimsel planlamanın konusu olmalıdır. Öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve eşit koşullarda eğitim alması anayasal haktır. Bu hakkın yerine getirilmemesinin sorumlusu da bellidir. Bu konuda algı yaratmak yerine Milli Eğitim Bakanlığının kendi sorumluluklarını yerine getirmeye ve kamu kurumları ile birlikte hareket ederek sorunları çözmesi; okulları, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri hedef alan söylemlerden vazgeçilmesi gerekmektedir"