Son Mühür /Osman Günden- Son dönemlerde geçirdiği fiziksel değişimlerle sık sık gündeme gelen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, bu kez estetik iddialarına açıklık getirdi. Sosyal medyada kalça estetiği yaptırdığı yönündeki yorumlara sessiz kalmayan Karlı, canlı yayında detaylı açıklamalarda bulundu.

“Estetik değil, yanlış iğne yüzünden şişlik oluştu”

Sana Değer programıyla yeniden ekranlara dönen Songül Karlı, hakkında çıkan kalça estetiği söylentilerine programında yanıt verdi. Karlı, iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:





“Estetik değil, yanlış yere yapılan iğne nedeniyle enfeksiyon oluştu. Yaptırdığım her şeyi açık açık söylüyorum. Eğer öyle bir imkanım olsa küçültürüm. Bu taraftaki şişlik burada yok çünkü hastayım.”

Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada da “Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi üç kere küçülttürdüm, dördüncü operasyon kapıda” demişti.

Uğur Arslan’ın “Biz şahidiz” sözleri olay oldu

Programın sunucularından Uğur Arslan, Karlı’nın açıklaması sırasında söze girerek partnerine destek oldu. Arslan, “Biz de şahidiz. İğne yapılan yerde bir şişlik oluşmuş, biz de farkındayız” ifadelerini kullandı.

Ancak bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, “Uğur şahitse tamam ya”, “Nasıl şahit oldu acaba?”, “Bu nasıl destek olmak?” gibi esprili yorumlarda bulundu.