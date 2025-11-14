Son Mühür- Küresel piyasalarda esen negatif havaya benzer bir tablo çizen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.22 düşüşle 10.604 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek 10.700 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasaların tadı yok...



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının Aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve başta Nvidia olmak üzere teknoloji hisselerindeki sert satışların sürmesiyle negatif seyrediyor.

S&P 500 endeksinde en büyük ağırlığa sahip olan çip şirketi Nvidia yüzde 3.6 Tesla'nın hisseleri yüzde 6.6, Broadcom'un hisseleri yüzde 4.3, Alphabet'in hisseleri yüzde 2.9, Amazon'un hisseleri yüzde 2.7 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1.5 geriledi.

Hem Avrupa hem de Asya borsaları negatif havadan etkilenmiş görünüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 3,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düştü.



Bitcoin, altın ve petrolde son tablo nasıl?



Ons altın 4.181 dolardan, gram altın 5.691 TL'den

Brent petrol 64.03 dolardan ve

100 bin doların altına hızla gerileyen Bitcoin yüzde 2'yi aşan düşüşle 96.798 dolardan işlem görüyor.

