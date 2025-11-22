Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Eşrefpaşa Hastanesi ve Veteriner İşleri Dairesi ekipleri, yüzlerce hayvanın bulunduğu Doğal Yaşam Parkı’nda kapsamlı bir afet tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği önce deprem meydana geldi, ardından idari binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binadaki iki yaralıyı güvenli şekilde tahliye etti ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Hayvanlar güvenli bölgeye taşındı

Ekipler eş zamanlı olarak parkta bulunan hayvanların tahliyesi için de harekete geçti. Görevliler senaryoya göre belirlenen güzergâhları kullanarak hayvanları güvenli bölgelere götürdü. Böylece, acil bir durumda hayvanların nasıl korunacağı ve tahliye edileceği pratiğe dökülmüş oldu. Tatbikat tüm aşamalarıyla başarıyla tamamlandı.

“Afete hazırlıkta hayvanlar da önceliğimiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, tatbikatın amacını şu sözlerle anlattı:

“Dirençli ve afete hazırlıklı bir kentten söz ederken, hayatı paylaştığımız canlıların korunmasını da göz ardı edemeyiz. Bu tatbikatta hem hayvanların tahliyesini uyguladık hem de herhangi bir afet yaşanmadan önce yol haritamızı netleştirdik. Birimler arası koordinasyonu güçlendirmek ve ekiplerimizin afet anındaki müdahalesini geliştirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdik.”

“Hayvanlar da tahliye planlarında yer almalı”

Hayvanların tahliyesine yönelik ilk kapsamlı tatbikatı yaptıklarını belirten Özant, acil durum yönetiminin yalnızca insanlar için değil hayvanlar için de hayati önem taşıdığını vurguladı. Mevzuat gereği yılda bir defa tatbikat düzenlemek zorunda olduklarını hatırlatan Özant, acil durum ekiplerinin düzenli eğitimlerle afetlere hazırlanmayı sürdürdüğünü ifade etti.